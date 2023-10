Evelyn Betancourt ha querido ayudar al empoderamiento de las mujeres. Su sensibilidad, sus raíces, su buen gusto, se unen para lograr Days to Shine, al cual ha invitado, entre otras a la animadora dominicana de televisión Francisca, del programa Despierta América.



Francisca sabe la importancia del amor propio. Por eso su conferencia “El poder está en ti. Una montaña rusa para conquistar mis sueños”.



La animadora de TV entró al salón al ritmo de Vive, la canción de José Antonio, que hizo para Freddy Ginebra y que ha popularizado Milly Quezada, puso el acento en la reivindicación de la vida.



Su propia historia de vida, también reflejada en el documental Orgullo de Quisqueya, que está en cines, tuvo su punto de partida en el plato del baño de la casa natal en Azua: “Ese era el único ligar de la casa que tenía plato y yo me subía constantemente a soñar con mis sueños, a orar y a pedirle a Dios por oportunidades de crecimiento, visa, novio. En ese plato yo sentía que estaba muy cerquita del Dios que me ha permitido cumplir mis sueños”, expresó visiblemente emocionada.



Francisca hizo un repaso por su historia y detalló las siete claves que considera vitales para llegar donde está hoy.



La primera clave es “Creer en nuestros sueños”, dijo. Para hablar de este tema se remontó al 2004 cuando le hizo a Dios un pedido de fe. Seis años después le dio forma a sus sueños y para graficarlo a la audiencia tarareó “esta es la suerte de mi vida vivir en Nueva York”, un famoso merengue interpretado por Los Hermanos Rosario.



En ese año viajó a esa ciudad estadounidense en busca de sus sueños, tanto así que logró convencer al cónsul que le otorgó la visa, de que no se quedaría allá, pero lo hizo a sabiendas de que no sería fácil, de que tendría que saltar muchos muros y esquivar muchos obstáculos para llegar a la meta.



Se armó de valor y empezó a trabajar vendiendo ollas en las calles de Nueva York, pero confesó que ese trabajo no se le daba tan bien. Luego, consiguió uno de mesera en un restaurante donde se ganó el corazón de los comensales y con el dinero que ganaba le enviaba 50 dólares cada semana a su madre Divina.



Todo iba mejorando hasta que un día por una experiencia que vivió en el restaurante, su voz interior despertó y le recordó que no estaba haciendo nada para conquistar los sueños que la llevaron hasta allá, y por los que una vez casi durmió a la intemperie en un parque porque no tenía con qué pagar una renta.



En ese momento, un señor que es amigo de su madre, le reconoció y le dio albergue. Por eso, asegura categóricamente que Dios está presente en cada paso de su vida.



Recordó que en en el 2022, se reconcilió con su niña interior, al dejarse su cabello natural “que ahora me dio cuenta que combina con el color de mis ojos. Lo hice en televisión para decirles a las niñas que su cabello es lindo y motivarlas a permanecer con su esencia. Les digo también que honremos lo que somos y que siempre seamos agradecidos”.



“Un día, yo soñé en Azua con tener una familia grande y Dios ha cumplido mis sueños”, aseguró la madre de Gennaro y esposa de Francesco Zampogna, padre de su segundo niño que nacerá en febrero de 2024. Este relato de su vida fue expuesto en la 5ta edición de Days to Shine, organizado por la revista Shine Magazine que cada año ofrece experiencias enriquecedoras y novedosas a mujeres que buscan herramientas que les permitan brillar desde sus diferentes ámbitos y facetas.

Corona, preparación, salto y recomendaciones

En 2015 después de superar todas las pruebas del concurso “Nuestra Belleza Latina” de Univisión junto a su personaje “Mela La Melaza”, ganó la corona. El premio: contrato de un año en Univisión, en el programa ‘Despierta América’. Tuvo que prepararse, estudiar inglés para –en cada salida- brindar calidad a la audiencia que sigue este programa que también es transmitido en su natal República Dominicana.



Luego de contar su historia, con lágrimas, risas y emociones, la comunicadora dominicana dijo que está muy agradecida con el respaldo que le dan los dominicanos que residen aquí y en Estados Unidos; y la comunidad latina en sentido general.



Expresó que ese agradecimiento también está muy enfocado en el amor propio.



Francisca convocó a las mujeres a creer en sí mismas, a no dejarse influenciar por las críticas; y en cambio a respetarse, amarse, a fortalecer la autoimagen saludable, a escucharse, creer en sus sueños y salir tras ellos.