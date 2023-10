Un Giancarlo Beras muy emocionado dio detalles de la película, en un encuentro con la prensa celebrado el jueves en el Bar Juan Lockward del TN, y presentó el nuevo trailer del filme.



“Es una dramedia, pero con una carga mayor en el drama que en la comedia”,aseguró a elCaribe el hijo del artista que fue consecuente hasta el final de su vida con sus ansias de justicia social.



“Hasta el momento de su muerte era solo mi padre. Pero entonces me di cuenta de su gran trascendencia popular”, aseguró.



Giancarlo Beras aseguró: “A través de su vida, narramos una historia que se mueve libremente entre eventos conocidos por el público y momentos más íntimos y desconocidos, que reflejan su profundo compromiso social y su participación en la revolución de abril de 1965”.



Freddy es interpretado en su etapa adulta por el veterano y prestigioso actor Augusto Feria, quien confesó que en este rodaje se dio algo singular en su vida actoral. Nunca había rodado una escena larga de tanta carga dramática y con mucho texto, de una sola toma.



“Fue de tanta intensidad que sentí que el final, que no estaba escrito, fue algo que me salió del subconsciente”, expresó.



Manifestó que lo más difícil fue adentrarse en la psiquis de un ser humano enfrentándose a una enfermedad terminal “que además tuvo éxito, en el entendido de que la generalidad de las personas duran tres años, según los médicos. Y él duró cuatro. Hasta el punto de que en el hospital de los Estados Unidos donde estaba le pidieron autorización a la familia para estudiar el caso”.



Por su parte Luis José Germán, quien caracterizó a Freddy en sus años mozos, recordó con emoción el momento en que Giancarlo lo llamó para proponerle el rol. “Para mí fue un regalo. Primero, la duda de poder ponerme los zapatos del más grande. A pesar de haberlo conocido. A pesar de haberlo disfrutado mucho”. Su trabajo fue “interpretar al hombre detrás de cámara; sobre todo de la etapa que solo conocemos por referencias, que nunca las vivimos tanto Gian como yo”.



Para reflejarlo el guión se basó en lo que contó el mismo Freddy, su familia, sus amigos, sus allegados. pero sobre todo, es el punto de vista y la imagen de uno de sus hijos sobre su padre.



“Es un privilegio honrar a don Freddy, a quien quise y que me abrió las puertas”, reconoció Luis José Germán. “Y este proyecto, como ya dijo es tan solo una versión de las tantas que se pueden sacar de Freddy”.

La película sobre la vida de Freddy Beras-Goico

Título: Freddy

Dirección: Giancarlo Beras

Producción ejecutiva: Alfonso Rodríguez

Guión: José Vásquez Green

Dir. fotografía: Frankie Báez

Actuaciones: Augusto Feria, Luis José Germán, Axel Mansilla, Graciella Dietsch, Vlad Sosa. Yamilet Schecker, Pepe Sierra, Fausto Rojas, Héctor Aníbal Estrella