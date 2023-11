“Freddy” en proyección especial con invitados de honor. Giancarlo dijo que el filme era su proyecto de vida, hasta ese momento, más importante

La película “Freddy” ya está en las salas de cine. Giancarlo Beras-Goico, su hijo, dirigió el filme. A la proyección especial acudieron la primera dama Raquel Arbaje, los ministros Milagros Germán (Cultura) y Joel Santos (Presidencia); así como Frank Rainieri y Haydee Kure, como patrocinadores; y Samuel Pereira (Banreservas), entre otros.



El director, quien es parte de la historia que narra, recuerda muy vagamente la primera vez que pisó Color Visión, tendría cuatro o cinco años. Por esos días había entrado un técnico nuevo que expresó su molestia porque ese muchachito lo tocaba todo y ya lo tenía nervioso. Así que preguntó: “¿de quién es este carajito?”. “¡Hey, ese es hijo de Freddy!”, a lo que el hombre ripostó. “¡Ay, qué muchachito tan lindo!”… Una anécdota muy chula de aquella época.



Giancarlo, quien afirma que lo que más heredó de su padre es su sensibilidad, generosamente accedió a ser entrevistado en el programa Confabulaciones que sale al aire los sábados a las 9:00 pm por CDN, canal 37. Habló no solamente de su padre y su familia, sino de sí mismo y abordó temas que nunca antes había tocado. Aquí algunas de sus respuestas…



Hace 13 años no está Freddy. ¿En qué aspectos es insustituible?

Si nos vamos del lado de su trabajo, creo que el compomiso social. Freddy era un defensor incansable contra las injusticias sociales, contra lo que ocurría en nuestro país. Se sensibilizaba mucho con cualquier tragedia. Imagínate que eso le llevó a tomar las armas en 1965… ¡Hace falta tanto de eso hoy en día, lo de defender nuestro país, pero por convicción! ¡Eso es un compromiso moral muy grande, pero muy grande!



¿En qué momento se comenzó a concebir la película?

En 2012. Mira, a mí me afectó mucho la partida de mi papá. Para mí fue muy duro. Yo te confieso que con todo lo que había involucrado cuando el muere en Nueva York, traer el cuerpo, todo lo que se hizo, yo vine a llorar a mi papá a los dos días. Yo tuve una caída muy fuerte allá en la casa, y bueno, tuvimos que empezar a tomar decisiones empresariales… todo fue una odisea. Entonces en 2012, recién iniciado el año, que estaba en Jarabacoa con mi esposa, con Pamela, me viene la idea a la cabeza. Tengo que hacer algo, sea una película, un docufilm, lo que sea. Con el primero que hablo es con José Antonio Rodríguez que era ministro de Cultura en ese momento, pero aparte de eso, estaba muy vinculado a mi papá… amigo, hermano de mi padre. Y hablando con él me dice ‘no Gian, yo creo que debe ser una película, una narrativa’. Y entonces ahí arrancamos… Duramos muchos años: entre información, entrevistas, el input de mi mamá fue muy importante para ciertos momentos de su historia que yo no tenía muy claro… Yo no sabía que El Gordo de la Semana había quebrado! Cuando El Gordo de la Semana empieza el 26 de agosto de 1973, económicamente no les fue muy bien. ¡Yo no sabía eso! Y está en la película esa historia. Bueno, empezamos el guión, lo tuvimos en 2018 y filmamos en 2019…



¿Pero El Gordo de la Semana vuelve después?

Sí, El Gordo vuelve después, como a finales de los 70. Viene a la sombra de Televisa y Tomén y El Show del Mediodía. Entonces Freddy se independiza.



Imagino que a Freddy trataron de comprarlo muchas veces…

Te voy a hacer una anécdota que nunca he hecho. Mi papá compró un carro hace muchísimos años. Compró un vehículo en Estados Unidos. Y lo trae. Ojalá que esta anécdota no…, pero la voy a hacer. Cuando llega el vehículo él va a Aduana a ver al director de ese momento y le dice ‘mira que viene a los impuestos, pa’ pagar to’ mis cosas’. ‘Ah, está bien Freddy ven mañana, no te apures que vamos a sacar eso rápido’. Se va y vuelve al otro día. ‘Mira que dice el presidente que no te preocupes que tú no tienes que pagar impuestos. Te estamos despachando el vehículo’. Y dice Freddy: ‘¡Noooooo, dile al presidente que ese no es mi precio!”. (Risas) ¡Ese era Freddy! Era un compromiso moral muy fuerte, muy fuerte.



Llegó un momento en que Ud. se enfrentó a La Tormenta Perfecta: muere Freddy, muere Pilar, ocurre la separación con Pamela… ¿Ha tenido que ir a algún psiquiatra?

¡Claro! Tuve que ir a terapia. Y fue tan lindo porque uno piensa que está bien. Mentira. Ahí salieron cosas de la muerte de mi padre que yo no había superado. Todo eso te afecta, te envuelve, y solamente con terapia logras sobrellevar todo eso… Hay inclusive cosas que heredas, cadenas que arrastras de las que tienes que desprenderte. Eso lo aprendí y me hizo ver la vida diferente.Ser mejor persona, ser mejor esposo, ser mejor papá. No te imaginas lo que fue la terapia para mí. ¡Fue maravilloso! Sigo yendo, con menos frecuencia. Ya estoy muy mejor. Pero esos primeros días fueron… Sobre todo con la separación de Pamela lo que causa todo, que yo vaya. Y en ese momento muere mi mamá. Fue La Tormenta Perfecta… Estaba hasta frustrado de que no podía sacar la película… Y lo entendí todo.

