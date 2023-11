Gilberto Santa Rosa comenzó su nueva gira “Auténtico”, en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo. Uno podría esperar un concierto normal, como nos tiene acostumbrados.



Lo bueno del hecho es que Gilberto se reinventa, reinventa su repertorio y lo hace con la banda que le acompaña, involucrándolos hasta en coreografías que gustosamente asumen como parte de su performance en escena. Y no solo es eso, el trabajo de filigrana de los arreglos para big band, sobresalen en temas.



El oppening mediante video en pantalla gigante va viendo la evolución de las señas de identidad de este puertorriqueño.



Y todo comienza en firme con La agarro bajando.



Su banda actualmente contiene a tres mujeres. La trompetista que hace un solo en el tema. Una colombiana en las pailas y otra, borícua como la primera, en el coro.



Sigue enseguida con Vino tinto, de su repertorio temprano. Aplausos. La gente canta. Pone Derroche, de Manuel Jimenez. Y Vamos a ver (“Que viva el amor y la buena postura”). Palmadas, todos dando palmadas; un nuevo boogaloo. Gráficas con siluetas. Y trazos de la estética de La Pantera Rosa. El set de metales a todo dar como una big band. Dos trombones, dos trompetas, saxo y clarinete. Coreografía incluida en el tema.



De Omar Alfanno. Conciencia. Ovación. Cartas sobre la mesa, de Mucho Manolo, del disco Debut y segunda tanda.



También ovacionado. Recordó su ciudadanía dominicana. Agradeció que con lluvia le fueran a ver. Mencionó a Omar Alfanno. “Yo la grabé pero la pegó Milagros Germán”, dijo en broma la primera noche, anunciando Pueden decir. Ovación con coro.



Siguió estructurando el amargue con



Yo no te pido. Luego No te vayas. Por la calle del medio. Siguió con Te propongo. For sale. Un solo de trompeta de filigranas de Pedro Marcano. “El bolero comencé a cantarlo porque sentí una decepción amorosa muy grande… a los seis años. Ella ni caso me hizo pero me regalo un oficio que hace que hoy estemos cantando para uds esta noche”.



Uno de los temas lo hizo a duo (garxcias a la tecnología) con Tito Rojas. El desaparecido Gallo de la Salsa.

Medley de bolero con un trio de voces por él mismo en pantalla gigante. Un arrgelo muy bonito con dos flautas, dos trompetas con sordina. Un amor para la historia. Trío de guitarras, contrabajo y cajón. Siguió con Mentira. Si te dijeron, de Victor Manuelle. De Jorge Luis Piloto, Almas gemelas.

Parte final del concierto

Medley dominicano con temas de Sonia , Maridalia, Milly y La Mayimba. Presentó a la banda, dirigida por Johnny Torres, 37 años con él. Conteo regresivo. Medley con temas propios: Perdóname, Que alguien me diga, Qué manera de quererte. Al final toda la orquesta en coreografía como las bandas y la despedida muy arriba. Eso, tres noches seguidas.