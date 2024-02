Grammy Awards 2024: lista completa de ganadores

Taylor Swift se convirtió en la primera persona en ganar cuatro Grammy, incluyendo Álbum del Año. Hizo historia con Midnight. Su premio fue presentado nada más y nada menos que por Celine Dion.

La 66 edición de los Grammy Awards tuvo lugar este domingo 4 de febrero.

Rubén Blades, Gustavo Dudamel, Karol G, Natalia Lafourcade, Juanes, Gaby Moreno y Peso Pluma fueron los latinos premiados en esta edición.

La premiere es organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

El evento tuvo lugar en el Crypto.com Arena Los Ángeles.

La gala de Grammy Awards contó con una alfombra roja previa al gran evento.

Billy Joel fue el encargado de cerrar el gran evento anual de la música.

La gran apuesta de si Taylor Swift superaría a Stevie Wonder y Frank Sinatra, al obtener el título de Álbum del año, se hizo realidad.

Momentos destacados

Trevor Noah repitió como conductor por cuarta ocasión de los Grammy Awards. Lo hizo bien, sin ofensas. Aunque lanzó dardos a Tik Tok por sacar el catálogo de Universal Music.

Dua Lipa abrió musicalmente la gala, con una coreografía minimalista. En el público Meryl Streep, respaldaba a su yerno el DJ, compositor y productor Mark Ronsoy. Tracy Chapman cantó Peace someone junto a Luke Combs. Taylor Swift la tarareaba de pie.

SZA entre las más nominadas, ofreció un show muy Kill Bill, Quentintarantiano.

Billie Eilish interpretó What A I Made For?, de la película Barbie.

Muy aplaudida Miles Cyrus en su interpretación en vivo de Flowers.

Olivia Rodrigo también ovacionada en Vampires.

Desde la esfera de moda de Las Vegas U2 interpretó Atomic City.

Taylor Swift aprovechó recibir uno de sus premios para anunciar la salida de su nuevo álbum el 12 de abril.

Uno de los momentos de mejor producción y realización fue el dúo de homenaje a Tony Bennet, con Steve Wonder. Dio paso al tradicional homenaje a los que partieron de la vida el pasado año. Primero él y la banda. Y luego Aniee Lennox.

Kilmer Mike, el rapero, fue sacado de la sala esposado. Se desconocen las razones.

Excelente canción la publicada por Billie Joel en 30 años e interpretada en vivo al piano. Excelente canción y excelente voz.

Una gran sorpresa fue la reaparición de la inmensa Celine Dion presentando uno de los premios finales.

Lista de ganadores de los Grammy Awards 2024

La mayoría de los Grammy Awards fueron entregados en diferido. Hasta Mejor Álbum Cristiano.

Unos 30, en la gala.

Aquí la lista:

Mejor álbum de rap: Kilmer Mike por Michael

Grammy Award for Best African Music Performance: Water, por Tyla

Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop: SZA, Phoebe Bridgers, por Host in the Machine

Mejor Video Musical: I’m Only Sleeping, de The Beatles, Jonathan Clyde, Em Cooper

Mejor Interpretación Musical Global: Zakir Hussain, Béla Fleck, Edgar Meyer, por Pashto

Mejor Álbum de World Music: Shakti, por This moment

Grammy Award for Best Pop Dance Recording: Kylie Minogue, Lostboy, Guy Massey, por Padam Padam

Mejor Álbum de Rock: Paramor, por This is Why

Mejor Interpretación de Metal: Metallica, por 72 Seassons

Mejor Canción de Rock: Phoebe Bridgers, Julien Baker, Lucy Dakus, por Not Stroung Enough

Mejor Canción Rap: Ice Spice, Nicky Minaj, Aqua, por Barbie World

Mejor Canción Escrita para una Película, Televisión u Otro Medio Visual: Billie Eilish, Finneas O’Connell por What Was I Made For?

Mejor Álbum de R&B: Victoria Monét, por Jaguar II

Mejor Actuación de Rock: boygenius por Not Stroung Enough

Mejor Interpretación de Rap: Future, André 3000, Kilmer Mike, etc, por Scientists & Engenieers

Mejor Álbum de Dance/Electrónica: Fred Again, por Actual Life 3(January 1-september 9, 2022)

Mejor Video Musical de Formato Largo: David Bowie, Brett Morgen, por Monago Daydream

Compositor del Año, No Clásico: Theron Thomas, por Pretty Girls Walk, Told Ya, You and I…

Mejor Álbum con Sonido Envolvente: Alicia Keys, George Massenburg, Mikel Romanowski, por The Diary of Alicia Keys

Mejor Álbum de Teatro Musical: Christian Borie, Mark Shaiman, J. Harrison Ghee, por Some Like It Hot

Mejor Arreglo para Álbum, No Clásica: Victoria Monét Colin Leonard, Neal Pogue, por Jaguar II

Mejor Canción Country: Chris Stapleton, Dan Wilson, por White Horse

Mejor Álbum de Gospel: Tye Tribbett, por All Things New (Live in Orlando)

Mejor Colaboración de Rap/Cantada: Lil Durk, J. Cole por All My Life

Mejor Composición Instrumental Escrita para una Película, Televisión u otro Medio Visual: Ludwig Göransson, por Oppenheimer

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos: Stephen Barton, Gordy Haab, por Stars War: Jedi (original video game soundtrack)

Mejor Interpretación R&B Tradicional: P.J. Morton y Susan Carol, por Good morning

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea: Lecrae, Tasha Cobbs Leonard, por Your Power

Mejor Álbum de Americana: Jason Isbell and the 400 Unit por Weathervanes

Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional: Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta, por Siembra 45 aniversario (En vivo)

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: Larkin Poe por Blue Harmony

Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano: Peso Pluma por Génesis

Mejor Interpretación de Música Alternativa: Paramor, por This is Why

Mejor Canción American Roots: Jason Isbell por Cast Iron Skillet

Mejor Interpretación Solista de Canción Country: Chris Stapleton por White Horse

Actuación de Americana: Brandi Carlile, Brandy Clark por Dear Insecurity

Mejor Presentación en Caja o Edición Especial Limitada: Jedi Heiden y John Heiden por For the Birds: The Birdson Project Vol I-V

Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional: Laufey Lín Jónsdóttir, por Bewitched

Mejor Interpretación Raíces Americanas: Allison Russell, por Eve Was Black

Mejor Grabación Remezclada, No Clásica: Wet Leg por Wagging Tongue (Wet Leg Remix)

Mejor Álbum de Poesía Hablada: J. Ivy, por The Light Inside

Mejor Álbum de Blues Tradicional: Bobby Rush, por All My LOve For You

Álbum de Raíces Góspel: Echoes of the South, por The Blind Boys of Alabama

Mejor Actuación Gospel/Canción: Kirk Franklin por All Things

Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo Latino: Natalia Lafourcade por De todas las flores / y Juanes por Vida cotidiana

Mejor Nota de un Álbum: Deanie Parker, Robert Gordon, por Writen in their Soul (The Stax Songwriters Demos)

Mejor Álbum Cristiano: Lecrae, Church Clothes 4

Mejor Interpretación Coral: Kill Schewekendiek, por Reconnaissance

Mejor Interpretación de Música de Cámara/Conjunto Pequeño: Roomful of Teeth, por Rough Magic

Mejor Interpretación Vocal Pop Solista: Miles Cyrus, por Flower

Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea: Karol G, Mañana será bonito

Karol G con su Grammy Award (Fuente externa)

Mejor Artista Nuevo: Victoria Monet

Canción del Año: Billie Eilish, por What A I Made For?

Mejor Grabación del Año: Miley Cyrus, por Flowers

Mejor Álbum de Pop Latino: Gaby Moreno, X Mi Vol.1

Mejor Album Para Niños: We Grow Preschool

Mejor Álbum de Música Alternativa: boygenius, por The record

Grammy Award for Best Alternative Jazz Album: Meshell Ndegeocello, por The Omnichord Real Book

Mejor Productor del Año, No Clásica: Jack Antonoff, por Mid Nights, Did You Know That There’s a Tunel Under the Ocean

Mejor Álbum de Reggae: Julian Marley, por Colors of Royal

Mejor Grabación Dance: Skrillex, Fred again.. y Flowdan, etc por Rumble

Mejor Álbum de Música Country: Lainey Wilson, por Bell Botton Country

Mejor Canción R&B: SZA, Leon Thomas III, Babyface, por Snooze.

Mejor Álbum de Jazz Latino: Miguel Zenón y Luis Perdomo por El Arte del Bolero, Vol.2

Mejor Álbum de Jazz Vocal: Nicole Zuraitis, por How Love Begins

Mejor Solo de Jazz Instrumental: Samara Joy, por Tight (Japan Bonus Track)

Mejor Compilación para un Medio Visual: Mark Ronson, George Drakoulias, Kevin Weaver, por Barbie: The Álbum

Mejor Álbum de Folk: Joni Mitchell, por Joni Nitchel at Newport

Mejor Diseño de Embalaje: Dry Cleaning, Luke Brooks, James Theseus Buck, por Stumpwork

Mejor Álbum Hablado: Michelle Obama, por The Light we Carry: Overcoming in Uncertain Times

Mejor Composición de Música Clásica Contemporánea: Jessie Montgomery, por Rounds

Mejor Interpretación de Música Country Dúo/Banda: Zach Bryan featuring Kacey Musgraves, por I Remember Everything

Mejor Composición Instrumental: John Williams, por Helena’s Theme

Mejor Grabación de Ópera: Yannick Nézet-Séguin, director; Ryan Speedo Green, Latonia Moore & Eric Owens; David Frost, productor (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus), por Blanchard: Champion

Mejor Álbum Jazz Conjunto: The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart, por Basie Swings The Blues,

Mejor Álbum de Comedia: Dave Chappelle, por What’s in a Name?

Mejor Interpretación de Orquesta: Gustavo Dudamel, Orq. Filarmónica de Los Ángeles, por Thomas Adès: Dantel

Mejor Álbum Vocal Pop: Taylor Swift por Midnights

Mejor Álbum de New Age: Carla Patulio, por So She Howls

Mejor Interpretación R & B: Coco Jones por ICU

Mejor Compendio Musical Clásico: Alex Brown, Harlem Quartet, Imani Winds, Edward Pérez, Neal Smith & A.B. Spellman; Silas Brown & Mark Dover, productores, por Passion for Bach and Coltrane

Mejor Álbum Musical Clásico Vocal Solista: Julia Bullock, solista; Christian Reif, director (Philharmonia Orchestra) por Walking in the Dark

