La producción, de Javier Grullón y Amaury Sánchez, es dirigida por Indiana Brito y Camilo Landestoy

El musical Grease, 52 años después, sigue expresando el poder de la amistad y es un fenómeno cultural que expresa la plenitud de los 70 con renovado brillo.



Javier Grullón es protagonista del musical y junto a Amaury Sánchez productor esta obra que llega al Teatro Nacional en una puesta en escena de Indiana Brito y Camilo Landestoy.



“He crecido en el arte, como actor hace 15 años en High School Musical y desde hace cuatro como productor. Es algo que me gusta hacer con tiempo. Venimos trabajando desde inicios del 2022 cuando adquirimos los derechos para hacer una de las obras más icónicas del teatro musical”, expresó Javier, quien recordó que Nuryn Sanlley lo hizo hace 24 años. “Y fue un antes y un después. Entonces Joseguillermo Cortines hizo el papel que asumo yo ahora. Ahí estuvieron Irving Alberti, Sergio Carlo, Lechuga y otros”.



“La música es tan contagiosa, tan nostálgica, que la gente la disfruta demasiado. Les envuelve esa historia de amor que es tan sencilla, pero que marcó generaciones y las sigue marcando”, reflexionó.



“Creo mucho en los relevos. Fui joven talento hace 15 años. Creo en los nuevos talentos y en las fusiones con los veteranos”, dijo refiriéndose al elenco donde hay unos 10 nuevos talentos como Gabriela Gómez, Franchesca Yarull, Roger Manzano, Sofía Reyes, Juan Manuel García, entre otros.



Entre los veteranos están María Castillo, Kenny Grullón, Karla Fatule, Techy Fatule, Juan Carlos Pichardo, JJ Sánchez, Máximo Martinez.



Indiana Brito y Camilo Landestoy dirigen la puesta en escena. “Me ha llenado de alegría, mi fuerte siempre ha sido el teatro experimental y vivir esta experiencia, como directora me invita a navegar nuevas aguas”, manifestó Brito.



Camilo Landestoy expresó: “Todos sabemos que Amaury Sánchez es “El Papá de los Musicales” y aunque es mi primera experiencia trabajando con él, se siente la familiaridad propia de quien se conoce de toda la vida. Y de Javi, me llevo la certeza de que además de ser uno de los más talentosos actores, tenemos en él un verdadero productor”.

Ficha técnica

Obra: Grease

Género: teatro musical

Autores: Jim Jacobs y Warren Casey

Lugar: Teatro Nacional

Fechas: 22, 23 y 24 de septiembre

Hora: 8:30 pm, domingo 7:00 pm

Producción ejecutiva: Amaury Sánchez y Javier Grullón

Dirección artística: Indiana Brito y Camilo Landestoy

Reparto: Javier Grullón, Gabriela Gómez, María Castillo, Kenny Grullón, Karla Fatule, Techy Fatule, etc.

Boletas: Uepa Tickets