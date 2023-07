Email it

El cantante norteamericano Tony Bennet falleció este 21 de julio a la edad de 96 años, según su publicista Silvia Weyner. Había nacido en Astoria, Queens, Nueva York, el 3 de agosto de 1926.

El artista estaba aquejado de Alzheimer desde 2016, según se había dado a conocer hace un tiempo.

Deja como logros, además de 70 producciones discográficas de gran valor musical, 16 Grammy Awards.

Bennet fue uno de los grandes crooners de mediados del siglo XX y probablemente el último de ellos que quedaba.

Había sido soldado de infantería en el Frente Europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta que en 1951 logró grabar Because of you, un tema que lo llevó a la popularidad.

Después de una etapa exitosísima, problemas personales y cambios en las modas musicales, le llevaron a una prolongada crisis en las décadas de 1970-80.

Bennett regresó a fines de los años 80 y 90, logrando álbumes de discos de oro

Siguió en activo dando recitales en vivo y grabando hasta su retirada en 2021, a los 95 años de edad.

Éxitos de Bennet como «Blue Velvet» y «I Left My Heart In San Francisco«, le seguirán manteniendo en la memoria de quienes le siguieron en el mundo.

Su repertorio estaba basado en estándares de jazz y canciones clásicas de la música popular estadounidenses.

El estilo personal de Bennet lo convirtió en un ícono de la música internacionalmente. Era elegante y gentil, cálido y a la vez sofisticado.

En 2012 salió su disco Duets II, donde incluyó un tema a dúo con Juan Luis Guerra.