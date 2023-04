El Torito, una de las voces privilegiadas de República Dominicana, ofrecerá un concierto el 2 de junio en el Teatro La Fiesta del Jaragua.



“Volver a los grandes escenarios del país, y luego de la pandemia, tiene un gran significado para mí”, ha afirmado a través de un comunicado el intérprete de El anillo.



“Hubo momentos en que pensé que no volvería a ver a mi gente en un concierto o en un baile; esta oportunidad que Dios nos ha brindado a todos la vamos a aprovechar con mucho amor y música, Me refiero a todos los que, como yo, le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de vivir”, manifestó el artista, natural de Bonao.



En estos tiempos Héctor Acosta se ha convertido en senador de la República, así mismo, hace pocos meses ha roto su relación con la que fue su esposa Eraleisy Lenina Vásquez López. Así que regresar al escenario con un gran concierto más allá de las presentaciones esporádicas que le permite su curul, es de máxima importancia para el artista.



“El Torito es Sentimiento” se llevará a cabo en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua bajo la producción de la empresa Vibra Productions del empresario artístico Billy Hasbun. El espectáculo integrará su orquesta completa, bailarines, luces, sonido de alta calidad, y muchas sorpresas.



El repertorio abarcará una amplia selección de temas que ha construido y popularizado el artista en toda su trayectoria en la música tales como El mujerón, Amorcito enfermito, Primavera azul, Me duele la cabeza, Con qué ojos, Sin perdón, Perdóname la vida o Quizás sí, quizás no. La nota afirma que el cantante reveló que está trabajando en un álbum nuevo y buscando expandir su música a otras naciones, entre otros proyectos, esto sin dejar de lado el contacto que hace con el pueblo que no tiene acceso a esos grandes eventos.



Las boletas se encuentran ya disponibles en Uepa Tickets (uepatickets.com).