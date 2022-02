“Hemos sido tan relegados, que la gente está descreída”

Elvira Taveras y Karina Noble serán Betty Davis y Joan Crawford en “Tu mejor enemiga” y reflexionan sobre la Ley de Mecenazgo y el movimiento cultural

Un duelo teatral escenificarán dos grandes actrices dominicanas al darle alma y piel a dos grandes estrellas de Hollywood. Elvira Taveras y Karina Noble serán Betty Davis y Joan Crawford en la obra “Tu mejor enemiga”, gracias a DW Producciones.

“En la época de oro de Hollywood los actores eran muy temperamentales y se podían dar el lujo de expresarlo en medio del trabajo, ahora seguimos siendo temperamentales y tenemos ego y todo eso, pero no siempre tu puedes hacer alarde de eso so pena de quedarte sin trabajo”, dice Elvira Taveras a modo de ilustración de la esencia de la obra para la cual ha estado preparándose por más de medio año.

La puesta en escena se iba a estrenar en el 2020, pero la pandemia lo impidió. Ella lleva más tiempo preparándose que Karina, que entró hace dos meses.

“Algunos actores de esa época eran tiranos, como Marlon Brando”, insiste Elvira. “Betty Davis decía que ella era la Marlon Brando femenino. No creo que llegara a tanto...”.

“Por circunstancias de la pandemia la otra actriz que iba a hacer el trabajo, no pudo, se tuvo que ir del país y yo entro en el escenario en el 2021. Yo soy la insigne Joan Crawford”, expresa oronda.

“Ellas tenían una enemistad que se dice fue producida por temas de varones. Betty tenía un novio y Joan era un poco alegre. Tanto que Joan se casó con él. Las dos no se querían mucho”, especifica.

“Entradas en edad para lo que era el sistema de estrellas hollywoodense, con 50 y tantos años ambas, Joan quería una película importante y consigue este guion de “What ever happened to Baby Jane?”. (¿Qué pasó con Baby Jane?) y entonces decide ella que la otra actriz adecuada para el papel era Betty Davis. Costó trabajo convencerla pero fue un éxito enorme.

Quizás por eso la obra teatral se llama “Tu mejor enemiga”, porque a pesar de ser enemigas, esa enemistad no fue un impedimento para que trabajaran en la película, a pesar de que se hicieron todas las maldades posibles”, apuntó Taveras.

“El chisme es buenísimo, pero pienso yo que ambas fueron víctimas del sistema. En el sistema hollywoodense, en los años 40, 50 y 60 se estilaba crear esas rivalidades”, terció Noble.

“Me sorprendió mucho conocer más el personaje de Joan Crawford. Me sorprendió saber que tuvo una infancia terrible, de abusos, de maltratos, de humillaciones y por eso forjó un carácter que la llevó a ser la estrella que quiso ser. Pero al mismo tiempo todo eso se volvió contra ella”, agregó la actriz que también ha sido directora nacional de Teatro.

“Mi trabajo ha sido no caer en la caricatura, sino en lo que pasó esa mujer para llegar a luchar como luchó para llegar a ser una estrella como llegó a ser”, enfatizó.

“Ese enfrentamiento con Betty es producto también de una admiración que le tenía porque era tremenda actriz. Había como ese conflicto. Era una mujer determinada. Fue por ella que se hizo la película, ella buscó el cast, el director, quien la financiara. Fue una mujer con determinación y fue por eso que triunfó en la vida”, reflexionó Karina Noble.

Elvira recomendó que quienes vayan a ver la obra les haría mucho bien ver antes la película, aunque no es imprescindible.

La Ley de Mecenazgo

Ambas actrices coincidieron en que dentro del ambiente teatral la gente no está muy al tanto de la Ley de Mecenazgo.

“Al movimiento cultural lo ha afectado el hecho de que haya tanta gente como empleado público. La gente cuida su empleo. En la misma pandemia la gente valoró lo que era tener un empleo fijo.

El que no y no tenía buenos ahorros se las vio muy mal y hubo que hacer colectas y auxiliar a muchos colegas del arte”, rememoró Elvira Taveras.

“Pienso también que hemos sido tan relegados, tan poco valorados, que la gente está descreída. Se habla de la Ley de Mecenazgo y la gente ni siquiera hace el esfuerzo de leerse la Ley bien e intentar, porque hay muchas opiniones, que si no va a tener éxito, que si solo va a beneficiar al sector de la plástica o de la música”, opinó Taveras.

Para Karina al principio llamó a que la gente “mirara con lupa lo que fuese de interés artístico; porque si llega Elvira o Karina se le abren las puertas, pero si llega Juan de los Palotes, con un proyectito de arte pero nadie lo conoce, cómo va a conseguir fondos?”.

Marzo es el Mes del Teatro. Ojalá que cambien las cosas. Que se rompa la inercia. Y que la puesta de “Tu mejor enemiga” sea memorable, en público y en crítica

Ficha técnica

Obra: Tu mejor enemiga

Autor: Jean Marboeuf

Dirección: Manuel Chapuseaux

Actrices: Elvira Taveras y Karina Noble

Producción: DW Producciones

Lugar: Sala Ravelo, Teatro Nacional

Patrocinadores: Banco Popular Dominicano, Banreservas, Superintendencia de Bancos, Indotel, BHD León

Boletas: RD$1,000

Compras: Uepa Tickets

Fechas: 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de marzo