Marc Anthony regresa al Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se ha presentado en otras ocasiones y lo hace con su gira Viviendo tour.



Ayer había un rumor (¿malsano?) de que iban a suspender el concierto de Marc Anthony en el Olímpico.

Una llamada a Eva Torroja en Washington, confirmó que “¡claro que va! Eso no se ha suspendido. Todo está montado. Acabo de hablar con Amable (Frometa) y no me dijo nada, así que eso va”.



Antes de colgar fue la felicitación para Amable -su esposo desde 1995- nominado a los Latin Grammy junto a Allan Leschhorn por la grabación del disco “Entre mar y palmeras” de Juan Luis Guerra, nominado como Mejor álbum de merengue /bachata.



Marc Anthony, que este jueves debe subir a tarima, debe estar exultante de felicidad por sus cuatro nominaciones.



Una de ellas en Grabación del Año, por el disco Pa’lla voy, producido por Sergio George, y que es un homenaje a Africando, aquella agrupación de senegaleses, gracias a cuya -desconocida por ellos mismos- colaboración, fue posible que el productor Sergio George lograra horas de estudio para terminar de grabar el primer disco de Marc Anthony.



Ese álbum de Marc Anthony también acaba de ser nominado como Mejor álbum de salsa y Mejor álbum del año.



Otra de las nominaciones es por Mala, junto a Álvaro Lenier Mesa en el acápite Mejor canción tropical.



“Viviendo Tour” es la gira que corresponde al nominado álbum “Pa’ llá voy”, número 13 de la discografía de Marc Anthony, que fuese lanzado en marzo de este año de la mano Sony Music, junto a un documental sobre la carrera del artista boricua.



El artista dominicano invitado a este concierto es Manny Cruz.



Las lluvias de Fiona



Obvio que las lluvias de Fiona no es una canción, sino la preocupación de quienes tienen sobre sus hombros hacer realidad el esperado concierto con el que ha sido el más importante salsero de los últimos 20 años.



Saymon Díaz, productor local del evento dijo ayer a través de un comunicado: “Hemos tomado todas las previsiones de lugar, consultado y dado seguimiento constante a las instrucciones e informaciones suministradas por las autoridades pertinentes sobre los riesgos. Las proyecciones meteorológicas indican que podremos llevar a cabo el evento en la fecha pautada”.



Del mismo modo manifestó su solidaridad con los afectados por el huracán Fiona.



Los ojos de Nadia



El salsero boricua de 54 años, probablemente arribe al país acompañado de su joven novia paraguaya Nadia Ferreira, una beldad de 23 años que fue Miss Paraguay 2021 y primera finalista de Miss Universo ese año.



Seguramente Nadia lo verá cantar desde la pata izquierda de la tarima. El mismo sitio donde se colocó JLo, en el 2005, cuando la Cervecería Nacional Dominicana habría pagado un contrato de 1,2 millones de dólares para que ambos artistas se presentaran en el Festival Presidente de ese año, donde JLO cantaría dos temas.



Lo mismo ocurrió en 2011, cuando Jennifer cantó dos temas en el festival Presidente en el cierre de la última noche.



El repertorio de Marc Anthony es tan extenso como exitoso. Y entre otros temas de su actual disco, seguramente no dejará de hacer otros como “Y hubo alguien” o “Te conozco bien”, del panameño Omar Alfanno; “Qué precio tiene el cielo” del venezolano Alfredo Matheus Diez; “Flor pálida”, del cubano Polo Montañez; “Vivir la vida (adaptación de Ces’t la vie, de Khaled) o “Aguanile”, de Willie Colón y Héctor Lavoe, entre muchas otras.



Las boletas están a la venta en tuboleta.com.do.

La salsa toma el Olímpico esta noche

Concierto: Viviendo tour

Artista: Marc Anthony

Artista invitado: Manny Cruz

Lugar: Estadio Olímpico Félix Sánchez

Producción local: SD Concerts / PAV Events

Día: 22 de septiembre 2022

Hora: 8:00 pm

Venta de boletas: tuboleta.com.do

Precio de boletas:

Special Guest A3, A4, A5: RD$26,000

Special Guest A2, A6: RD$21,500

Special Guest A1, A7: RD$17,500

VIP B1-B7: RD$11,500

VIP C2-C8: RD$8,000

VIP C10-C15: RD$5,800

Gradas: RD$3,000