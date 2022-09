El talento dominicano brillará a ritmo de la agrupación madrileña “Mecano” desde el 8 al 18 de septiembre

Los éxitos del grupo Mecano llegan al más emblemático escenario del arte dominicano. La sala Carlos Piantini del Teatro Nacional acogerá por dos fines de semanas el musical “Hoy no me puedo levantar”, bajo la producción de José Llano.



Bajo el lema “El musical más importante jamás escrito en español” José Llano combinará las actuaciones artísticas de Zeny Leyva, José Guillermo Cortines, Javier Grullón, Karla Fatule, Pamela Sued, Irving Alberti, Juan Luis Espinal, JJ Sánchez y Akari Endo, entre otros profesionales de la voz y actuación, que brillarán en escena bajo la dirección de María Castillo, Junior Basurto Lombas en la parte musical, y Natalie Borsos detrás de las coreografías.



La obra había sido anunciada de manera sorpresiva durante una de las puestas en escenas de “La Llamada”, también presentada en el Teatro Nacional y bajo la producción de Llano.



La trama de este musical es simple, sin embargo, las letras alocadas, surrealistas y profundas de las canciones de la agrupación ochentera Mecano hacen que los espectadores vibren al escucharlas. Entre movimientos y música se tocan temas que para esa época eran tabúes. Simplemente, un relato de amor y amistad, tan universal como eso, solo que éste tiene lugar en Madrid de los 80.



Repertorio



El repertorio del musical incluye los éxitos más famosos y emblemáticos de la agrupación, entre ellos, además de “Hoy no me puedo levantar”, están “Maquillaje”, “Hijo de la Luna”, “Mujer contra mujer”, “Laikas”, “La fuerza del destino”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “Cruz de navajas”, “El 7 de septiembre”, entre otras.



Reparto



El elenco se aferra a su papel como si fueran ellos. José Guillermo será Mario y Akari Endo, María. Zeny Leyva será Patricia, JJ el Chakas, Javier Grullón interpretará a Colate, Irvin Alberti a Venecio, Karla Fatule a Ana, Pamela Sued como Malena y Juan Luis Espinal hará el papel de Guillermo. “Para mí, es un elenco perfecto. Cada personaje pareciese fuera escrito únicamente para cada uno de los actores que la encarnan. Lo que más me gusta de esta obra es que todos los personajes tienen algo muy importante que aportar a la historia, todos tienen su momento estelar y cada uno es una parte esencial de lo que es Hoy No Me Puedo Levantar”, comentó Javier Grullón a elCaribe.



Detalles



La puesta en escena del musical se estrenó este jueves en la sala principal del Teatro Nacional se presentará durante el 8, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de este mes. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets, Servicios CCN de Supermercados Nacional, Jumbo y la boletería del Teatro Nacional. Los precios van desde RD$2,250 hasta RD$ 3,750.