Iamdra Fermín es un ícono de la televisión infantil y juvenil dominicana. Aunque su primera aparición en televisión fue cuando era apenas una bebé es recordada por su memorable participación en el programa infantil Topi Topi.



Como Estados Unidos, con Mickey Mouse, o Reino Unido, con Peppa Pig, a la animadora y presentadora Iamdra Fermín le preocupa que los niños dominicanos de la generación infantil actual, que incluye a sus hijos, crezcan sin tener un personaje que represente su nacionalidad.



En una entrevista ofrecida a elCaribe, señaló que la falta de contenido local en el desarrollo de los niños les afecta en el sentido de no tener esa referencia de su misma nacionalidad y por tanto, “no tienen un programa de su propio país con el que se puedan identificar”.



Como referencia menciona el mismo proyecto del que formó parte en una de las etapas más importantes de su vida, su niñez, destacando que “Topi Topi fue parte de muchos bellos recuerdos de la niñez de mucha gente”. “Todavía me encuentro con personas que me hablan del programa, ahí crecimos juntos. Los niños que éramos niños en Topi Topi, ahora somos hasta padres, tenemos nuestra propia familia y añoramos un programa local con el que nuestros hijos se puedan identificar”, señaló.



Agregó que tiene esperanza en las dos nuevas propuestas que se avecinan a las pantallas de los pequeñines de los hogares dominicanos, que son, una nueva versión de su programa “Topitok” y el de Sofía Globitos.



Topi Topi, el programa infantil que condujo por 6 años, fue uno de los más recordados en la televisión local. Se transmitía a través de Radiotelevisión Dominicana, canal 4, en horas de la tarde de lunes a viernes.



Su conductora, que para ese entonces tenía 11 años, lo describe como un programa que era lo suficientemente atractivo para que los niños quisieran verlo, sin dejar de lado la intención de su producción, instruir, informar y promover valores. “Promovía valores como la importancia de decir la verdad, la solidaridad, lo importante que es leer, alimentarse bien, la importancia de aprender. Todos los días tratábamos temas distintos. Hablábamos de las abejas un día, otro de vacaciones y otro día de huracanes. Era un programa atractivo”, recuerda con nostalgia.



Las plataformas digitales son su alternativa como madre



Como madre, aunque desee tener contenido con los que sus hijos se sientan identificados, encuentra alternativas en programas internacionales a través de la plataformas de Netflix y Youtube, aunque advierte, los padres deben ser bien cuidadosos y monitorear bien lo que consumen sus hijos.



“Afortunadamente si no es local, es internacional. Uso Youtube Kids, que no es mi favorito porque hay un blucle de videos interminables y pueden infiltrarse algunos que no son adecuados para niños. Ya me ha pasado. Siempre que ven Youtube kids deben hacerlo acompañados de un adulto aunque fuera lo ideal que todo el contenido que vieran sea monitoreado. Mis opciones favoritas para que ellos vean son Disney y Netflix”.



Recomendó a los padres apoyar las nuevas propuestas de contenido infantil local para que esos programas puedan permanecer. “Nosotros los padres somos los que tenemos que propiciar que nuestros hijos consuman ese contenido, aportar con nuestra audiencia para que ese programa obtenga los números de rating necesarios para mantener los patrocinadores y por tanto, el programa al aire”.



Actualmente la presentadora Iamdra Fermín es creadora de contenido y referencia en crianza de los hijos. En sus redes sociales se dedica a usar las tendencias para mostrar a sus seguidores cómo vive su maternidad.

“Topi-tok”, la nueva versión de Topi Topi

En el marco de la celebración de los 70 años de la televisión dominicana RTVD, canal 4, anunció el retorno y la actualización de programas de contenido infantil, como es el caso de la nueva versión del popular programa de los 90’s “Topi Topi”, que ahora vendrá bajo el nombre de “Topi-tok”. Un programa que totalmente conducido por niños y niñas, usando nuevas tecnologías y tendencias, sin dejar de lado la parte educativa, y por supuesto, la diversión.