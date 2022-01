Leonel Fernández se preocupa por calidad de los guiones, habla del instituto en construcción y Funglode Films

El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, sostuvo el pasado viernes un fructífero encuentro con un reducido grupo de personalidades invitadas desde diferentes países al Festival de Cine Global Dominicano, que tuvo lugar del 24 al 30, clausurado la noche del domingo con la proyección del filme “Una película de parejas,” de Oriol Estrada y Natalia Cabral, en estreno latinoamericano.

La mexicana Estrella Araiza, el latino norteamericano Calixto Chinchilla, el canadiense Jaei Laplante, el cubano Yumei Besú Payo, el español Nacho Carballo, su coterráneo Ignacio Pérez Marín, el chileno italiano Rodrigo Díaz, el colombiano Ciro Guerra, el afroamericano John Gibson, y el crítico de cine dominicano radicado en Estados Unidos Rubén Peralta, entre, otros formaron parte del encuentro, al cual asistió el vicepresidente financiero del festival, Guillermo Sención.

El encuentro, al cual tuvo acceso El Caribe de manera exclusiva, sirvió para intercambiar puntos de vista, entre los cuales Fernández expuso su preocupación de lo que llamó “una falla del guión”, y la necesidad de buscar ayuda para mejorar esa piedra básica de una obra cinematográfica. A lo cual la mexicana Estrella Araiza, directora general del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y de la Cinemateca, expresó que esa preocupación “no solamente es válida, sino que parecería globalizada”.

Dijo que a los jóvenes guionistas hay que “estimularlos a viajar”; se refirió a que hay que tener conciencia de que los productores son los motores de la industria cinematográfica. Y abrió las puertas del festival de Guadalajara, para que puedan llevar productores jóvenes a ese evento.

Por su parte Calixto Chinchilla quien es el director del Festival Latino de Nueva York, expuso como su evento facilita la exposición de jóvenes talentos del cine, permite conseguir el desarrollo de estos dentro de la industria cinematográfica, no solo en sus países sino en otros países.

Puso como ejemplo al dominicano José María Cabral quien ganó una beca para Los Angeles y cómo la película Malpaso, de Héctor Valdés ganó y fue apoyada con dinero para su promoción en los Estados Unidos. Chinchilla explicó que no solamente en Hollywood hay dinero. “Washington es una zona de industria estable adonde van a buscar financiamiento”.

La cantidad no es calidad

Fernández, padre de la Ley de Cine de República Dominicana, anunció el interés en conformar la productora Funglode Films, y sobre todo en la creación del Instituto Global, desde donde esperan vínculos más duraderos de intercambio con las instituciones representadas en el encuentro. El Instituto en formación proyecta talleres de guion, como ayuda a la nueva generación de cineastas.

Jaei Laplante, director del Festival de Cine de Miami anunció que en la próxima edición, en marzo, participarán cinco películas dominicanas y llamó a ayudar a que la prensa dominicana se enfoque en las cinco películas dominicanas que van, lo cual ocurre por primera vez. Se refirió sobre la permanente colaboración entre ambos festivales.

Mientras tanto Yumei Besú Payo agradeció al FCGD poder ver cosas nuevas y explicó que el Festival de Cine de La Habana, que dirige, tiene un concurso de guiones inéditos en el cual recibieron más de 800 guiones. A pesar de esto, advirtió que la cantidad no concuerda con la calidad y admitió que existe una crisis en las ficciones. Llamó por su parte a analizar la posibilidad de desarrollar trabajos en conjunto.

A esas alturas Leonel Fernández observó la necesidad de reactivar las relaciones con la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, “algo de mucho interés y actualidad para nosotros”.

El nuevo público



Nacho Carballo ex director de los festivales de Gijón y Santander, en España, enfatizó en la necesidad de la educación cinematográfica, no solo para los cineastas, sino para la creación del nuevo público. “Es esencial la creación de sinergias entre los creadores y los espectadores, de donde saldrán nuevos creadores. Alertó de cómo “las plataformas streaming están caotizando las salas de cine, lo cual no es bueno ni es malo, sencillamente es futuro”.

Rodrigo Díaz quien dirige el Festival de Trieste en Italia, que acaba de realizar su 36ta edición, expuso las amplias relaciones con siete universidades que colaboran, entre otras con los subtítulados en italiano. Llamó a que el Estado dominicano, a través de los acuerdos de cooperación incluya intercambios con universidades para esto, lo cual amplía las posibilidades de un mercado tan importante como el italiano. Díaz mencionó la necesidad de preservar el cine, de digitalizar el fondo cinematográfico.

En tanto Ignacio Pérez, como productor musical cinematográfico expuso su disposición de colaboración con las universidades con las cuales colabora. “En ester arte colaborativo es necesario crear círculos virtuosos que permitan formar nuevo público”.

Envidia de la buena

El reconocido director colombiano Ciro Guerra dijo sentir una gran alegría de que los dominicanos son los que más aman su cine en Iberoamérica. “Nosotros vemos eso con una gran envidia. Hay que preservar esa cuota de pantalla”. La necesidad de la restauración cinematográfica, la resumió de este modo: “Cine que se pierde es historia que se pierde”.