J Balvin pide perdón por el videoclip de ‘Perra’ con Tokischa

El colombiano J Balvin pidió disculpas tras las críticas por machismo y racismo suscitadas por el videoclip de ‘Perra’, en el que aparecen dos bailarinas negras como si fueran mascotas y que ya ha sido retirado de los canales oficiales.



‘Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que fueron ofendidas, especialmente a las mujeres y la comunidad negra’, dijo el cantante en un video en su cuenta de Instagram. El video de ‘Perra’, en el que colabora con la dominicana Tokischa, provocó hasta un regaño de su madre, Alba Mery, que aseguró que esa canción no era del ‘Josesito’ que conocía. ‘No vi a José por ninguna parte’, aseguró la mujer en el programa ‘Nos cogió la noche’ de Cosmovisión la semana pasada.

También, incluso la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró, en un comunicado, que, más allá del video que denigra a la mujer, ‘la letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres, comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir’.

‘Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración’, dijo Balvin al respecto, quien recordó que la semana pasada retiró el videoclip.

Y a su madre le expresó: ‘Madre, disculpa, mi idea es seguir siendo mejor cada día’. Es la segunda polémica que suscita el ‘Niño de Medellín’ en las últimas semanas, después de que llamase a no acudir a los Grammy ya que, según dijo, ‘no nos valoran (a los músicos urbanos), pero nos necesitan’.

El puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, criticó sus palabras diciendo que eran un desprecio hacia los nuevos talentos que estaban nominados por primera vez y comparó su música con ‘un carrito de hot dogs’, mientras hay otros músicos de ‘restaurantes de estrella Michelin’.

‘Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin’, aseguró Residente.

También provocó las críticas de otros artistas como el cubano Yotuel, exintegrante de Orishas.

Albita: ‘él tiene sus defectos y sus cualidades’

De acuerdo a reseñas de medios colombianos, la madre de J Balvin dijo que sintió mucha vergüenza por el contenido del video en el que se ve al cantante con una expresión machista, llevando con unas cadenas a dos mujeres pintadas de negro y con orejas, simulando ser perras, Alba Mery confesó que esa escena le causó repulsión y que no pudo terminar de ver la producción musical. “No seguí viendo el video... pues no veía a mi Josecito por ninguna parte. No podemos idealizar a nadie, pues él tiene sus defectos y sus cualidades”, completó “Albita”, como le dicen cariñosamente a la madre del reconocido reguetonero. Pese al desacierto, la mamá de J Balvin pidió a sus seguidores que no lo estigmaticen, porque sencillamente su hijo “se equivocó”. La mamá de músico comentó que es momento de hacer cambios fundamentales en los hombres y en las mujeres también, “porque tampoco somos perfectas (...) Yo le decía a mi hijo, ahora te quiero más, no estoy loca, sino hay que decir, ‘quiéreme cuando estoy equivocado’”.