Diez agrupaciones estarán presentes virtualmente a través de Jazz en Dominicana, en la celebración oficial del New Orleans Jazz Museum.



La información la brindó a elCaribe Fernando Rodríguez de Mondesert, quien expresó su beneplácito por la noticia de que la dirección del reconocido museo, ha invitado por segunda ocasión a Jazz en Dominicana a formar parte de su celebración de la gran efeméride mundial.



Esto ocurrirá el domingo 30 de abril de 2023, de 10 de la mañana a 6:00 de la tarde durante el Día Internacional del Jazz, The New Orleans Jazz Museum (Museo del Jazz de Nueva Orleans), que organiza actividades con conciertos en vivo y las otras videos y material audio-visual proveniente de sus propios archivos y de asociados alrededor del mundo con contenido virtual que dan testimonio, en línea, del impacto global de la música y la cultura del jazz.



La invitación cursada por Taslya mejía de Relaciones Internacionales de la institución dice que les “complace extender nuestra invitación para nuevamente participar y actuar en nuestra celebración virtual anual del Día Internacional del Jazz programada para el 30 de abril de 2023. Estamos emocionados de seguir fortaleciendo la relación entre el Museo de Jazz de Nueva Orleans y Jazz en Dominicana. Estamos entusiasmados de hacer posible este proyecto y de seguir manteniendo nuestra asociación para futuros eventos”



Según Rodríguez de Mondesert las agrupaciones que participarán en esta celebración virtual son: Alexander Vásquez & Hexatonale Jazz Group, Oscar Micheli Trio, Jordi Masalles & Tiempo Libre, Proyecto Piña Duluc, Sabrina Estepan, Sly De Moya Group, Nicolás Mondragón Quartet, Pengbian Sang & Retro Jazz, Melvin Rodríguez Trío y Bryan Paniagua Trío. El evento es gratuito y se verá online.