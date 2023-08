En el primer piso de la Biblioteca Nacional puede admirarse la magnífica exposición que sobre la vida y la obra de la escritora y periodista cultural Jeannette Miller tiene lugar en la Feria Internacional del Libro dedicada a ella.



Los versos de Jeannette Miller (2 de agosto de 1944) son contundentes, tácitos, profundos, transparentes, abarcadores y a la vez se deslizan por la realidad con la misma desnudez que una hormiga por el filo de un cuchillo.



“Desde el alarido, / punto de partida del inmenso viaje, / todo se divide, / el terror, las caricias, el pan, / las necesidades”, dice en Los ángeles son propicios a las cuatro, un poema con título de telenovela colombiana.



Siempre habrá que agradecerle a Ylonka Nacidit-Perdomo esa sensibilidad tan especial, ese buen gusto y esa capacidad para lograr más que exposiciones, libros o documentales, experiencias a partir de la memorabilia y sus propias investigaciones sobre sus objetos de homenaje, que siempre son de inspiración: Hilma Contreras, Carmen Natalia, Maricusa Ornes, Petronila Angélica Gómez, Las Sufragistas, entre muchas más.



Para Jeannette Miller ha logrado un pabellón situado en el primer piso de la Biblioteca Nacional, donde en la tarde del domingo, la creadora recibió un homenaje por parte de la Asociación de Críticos de Arte, en las figuras de María Falls, María Elena Ditrén, Paola Gómez y Myrna Guerrero, quien recibió una placa a nombre de la homenajeada.



Jeannette Miller es una de las intelectuales de mayor relieve en la historia de la literatura dominicana. Además de poeta es novelista, cuentista, guionista, ensayista, antologadora, crítica de arte… y ha sido actriz.



Elementos museográficos



Ylonka guió y comentó a un grupo de personas que al terminar el homenaje a Miller, pudieron ver la interesante muestra con objetos, fotografías, documentos, textos, que dan una idea bastante abarcadora de quién es y quién ha sido la figura a la que está dedicada este año la Feria Internacional del Libro en su XXV edición.



Esta exposición debería convertirse en itinerante, llevarla a otras ciudades y hacerse acompañar de charlas y recitales, donde participen las nuevas generaciones para que conozcan mejor a Jeannette Miller.

Algunos datos sobre obras de J. Miller

Ganadora en 2011 del Premio Nacional de Literatura, Jeannete Miller es hija del escritor Freddy Miller (asesinado por el régimen trujillista) y de Rosa Rivas. Su primer libro de poesía El viaje (1967) fue publicado por Cuadernos Hispanoamericanos. Cinco años después publica en su país por ediciones Taller, el libro Fórmulas para combatir el miedo. Además: Fredy Miller: realidad y leyenda (2005) y María Ugarte: textos literarios (2005) entre otros 40.

