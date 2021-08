Johnny Ventura se dedicaba a ayudar a los más necesitados

Los familiares de Johnny Ventura, contaron a la prensa este domingo en la misa que dió inicio a los novenarios del fenecido merenguero, que él dedicaba parte de su dinero a ayudar a otras personas.

Su hijo, Jandy Ventura expresó que ha sido un choque de emociones dentro de todo el dolor lo que ha vivido su familia desde el miércoles pasado cuando falleció su padre.

Reveló que su madre siempre les decía, a él y sus hermanos, que ella no sabía qué hacía el "Caballo Mayor’’ con el dinero y que pudieron enterarse después de su muerte.

“Ayer y antes de ayer me di cuenta qué hacía (con el dinero que ganaba) porque no fueron ni una ni dos ni tres las personas que se me acercaron a decirme a mí a darme las gracias, y a decirme que por mi papá tenían casa, que se habían graduado de la universidad. Mi papa le pagaba muchísimas cosas a muchísima gente que nunca nos dijo, ni nunca lo hizo saber”, dijo Jandy.

Jandy Ventura agradeció a la prensa por el apoyo continuo que le ha dado.

Aseguró que continuarán el legado del legendario merenguero y que darán pie a la creación de una fundación.

Johnny Ventura, El Caballo Mayor, falleció a los 81 años a causa de un infarto mientras se encontraba cumpliendo compromisos en la ciudad de Santiago. Su deceso provocó gran pesar en el país, así como en el extranjero.