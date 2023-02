El fallecido merenguero Johnny Ventura recibió los premios a Mejor Canción y Mejor Canción de Mundo; mientras Riccie Oriach mayoreó con Mejor Álbum, Mejor Portada, Mejor producción de una canción y Mejor Álbum Música de Mundo.



Oriach por su disco Maquiné y Johnny por su colaboración con Néstor Torres en Neodance: Santiago y Buenos Aires producido por Jochy Sánchez.



Juan Luis Guerra fue premio a Mejor Merengue por Pambiche de novia y Manny Cruz Mejor Álbum Tropical por Love dance merengue y Mejor Bachata por Las puertas del cielo junto a Anthony Santos.



Aisha Syed ganó los dos renglones de Música Clásica por su disco Porteña. Damn Goldo, ganó Mejor Canción Urbana y Mejor Pop Urbano. Altherego, Mejor Álbum Rock y Poolpo Mejor Canción Rock. Mientras The Dominican Jazz Project ganó Mejor Canción Jazz y Mejor Álbum de Jazz.



El percusionista Fellé Vega tuvo un tributo sorpresa con La Orquesta De La Danza Mezclada. El otro tributo sorpresa fue para Toque Profundo. Versiones nuevas de seis canciones, entre nuevos y veteranos del rock: Rosee Abreu, Ayrton Fernández, Eddy Vásquez, Auro Sónico, José Luis Freitas, Fundamentar, Shara Viñas, The Cat Lady y Junior Rodríguez de Empiphis.



Los premios tuvieron de anfitrión precisamente al vocalista de Toque Profundo Tony Almont y a Melba Almonte.



La música urbana estuvo representada por Vakeró, que acompañado de Edwin Jay presentó dos temas de su más reciente disco Mama Ika. Dkano “el artista mas respetado del género urbano”, tuvo una excelente presentación junto a Dam Goldo, demostrando la buena música urbana que se hace en el país.



Rodhen Santos ejecutó el estandar de jazz Take The A Train, por el que ganó Mejor Reversión. Los artistas emergentes tuvieron su musical, Dam Goldo, Heri Cepeda, Estatika, Eli Y Emil y Sabrina Estepan mostraron el brillante futuro de nuestra música. Estepan ganó el premio a Mejor Canción Artista Emergente.



El Premio Víctor Víctor A La Mejor Composición lo ganó Alex Ferreira por Como viene se va, y por su disco Tanda el premio a Mejor Álbum Cantautor.



El Mejor Álbum y la Mejor Canción Lo fi los ganó KVMTZ. En el merengue típico Ángelo Vargas ganó el premio a Mejor Merengue Típico por Lámpara pa’mis pies junto a Héctor Acosta. El dueto Break Out The Crazy, residente en New York ganó el premio a Mejor Canción Pop, Mejor Balada y Mejor Mezcla. Rafa Payán presentó su primer sencillo junto a David Almengod. La parte mas indie estuvo a cargo de Bonnet y Anthony Ocaña junto a la española Carol Rovira en versiones de Vuelvo pronto y Verde, amarillo, azul.



Revolución Sonora a cargo del productor de Premios Indie Dominicano José Luis Freitas presentó un proyecto en el que trabajan, un filme, película musical del rock dominicano.



Una de las sorpresas fue ver a Pavel Núñez a ritmo de merengue interpretando el tema Aquí, a la mitad, del mismo Rafa Rosario. Sin dudas un gran cierre para una gran noche.



Los musicales y de la premiación completa están en el canal de youtube de Revolución Sonora.

La lista completa de los premiados en los 24 acápites está en elcaribe.com.do.

Dos momentos

El tributo a Raulín Rosendo (ganador del premio a Mejor Salsa por Voy Pa’Delante) contó con Henry García y Sexappeal junto a René A Cuarta, Omar Quezada y Jean Cuevas. El otro tributo fue para Rafael Solano, introducido por Juan Luis Guerra. Aisha Syed interpretó Una primavera para el mundo. Yasser Tejeda a guitarra y voz cantó En La Oscuridad. Rose Mateo rozaba el rock con Para olvidarme de ti. Frank Ceara con El sonido de tu voz demostró sus dotes de interprete. El cierre fue con Por Amor, Miguel Angel Soul y Melody Astacio emocionaron a todos con sus voces en un cierre perfecto para un tributo a alguien como Solano.