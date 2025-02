Uno de los mejores exponentes del vallenato internacionalmente, ganador de 5 Grammy Latino, se presenta el sábado 22 de febrero en este establecimiento en Santo Domingo, con el espectáculo “2025 más internacional”.



Se trata de Jorge Celedón, el intérprete de “Qué bonita es esta vida”, quien regresa a Santo Domingo de la mano de AMP Producciones.



El también compositor de este y otros temas, junto a Jorge Zambrano (la mejor dupla, sinceramente), comenzó su carrera en soliutario en el año 2000, después de haber pertenecido al Binomio de Oro.



En el show no pueden faltar canciones de celedón como Olvídala, Realízame mis sueños, Hoy me dí cuenta, Me ilusioné, Ay ombe, y muchas más.



Ahora Jorge Celedón regresa a República Dominicana como parte de una gira que incluye países como Venezuela, Canadá, México, Estados Unidos, Paraguay, Panamá y Guatemala.



La producción del show ha previsto todo y ha invitado al artista Alan Lover, también oriundo de Colombia, quien descubrió su nicho en la música regional mexicana logrando más de un millón de reproducciones en YouTube con una versión de la canción “No te detengas”.



Dueño de una carrera sólida, Jorge Celedón (nacido en Villanueva, La Guajira hace 56 años), sigue demostrando que el vallenato no solamente es un género universal, sino que su estilo auténtico y su energía en el escenario han conquistado grandes audiencias en América Latina, Estados Unidos y Europa, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música latina.



Las entradas para el evento, que cuenta con el patrocinio de Don Julio y Johnny Walker, están disponibles en www.boletosexpress.com y también pueden reservar llamando al 849-479-0001 y al 829-956-0007.



El precio de las boletas es de RD$2500, RD$4000, RD$5000, RD$7500, RD$9000, y RD$11000.