La American Cinema Editors (ACE) ha acogido en sus selectas filas al primer caribeño, el cineasta dominicano José Delio Ares. La buena nueva se dio a conocer en el programa Famosos Inside y el periódico elCaribe.



Ares García comenzó hace dos décadas traqueteando en su habitación una computadora que hacía mucho ruido. Aún no había comenzado a trabajar junto a José María Cabral la película “Excexos” (2008). Casi cuarenta películas y una cantidad indeterminada de trailers después, ha logrado el sueño de muchos editores, pertenecer a esa asociación selectiva, a la cual pertenecen no solamente los ganadores de Oscar, sino los editores de títulos clásicos de ayer y de hoy.



Su primer trabajo profesional fue el DVD más vendido del 2004: “Soy Johnny Ventura”. “No solo fue un trabajo muy importante para el propio Johnny Ventura, sino también fue el DVD de mayor venta en República Dominicana. Y logramos llegar con ese país a muchos países, incluso a Japón”

Hoy día Ares es probablemente el mejor realizador de trailers y el mejor editor del momento en el país.



José Delio no baraja pelitos con los precios de los plug-ins y herramientas de trabajo. Labora con tecnología de punta en el país. Y ahora más, que ya han comenzado sponsores a proponerle que pruebe esta o aquella novedad. “No te imaginas la cantidad de cosas que estoy descubriendo”, dijo. “Estamos a años-luz de eso”, reconoció. “En la ACE están las personas que hacen los proyectos más importantes que hacen audiovisuales, dentro del cine, de los Estados Unidos… Es decir, si ves alguna serie por HBO, por Netflix, por Paramount, por cualquiera de los demás, es muy probable que haya sido editado por un ACE”, dijo.



Sobre el camino recorrido recuerda sus inicios junto a Cabral y también junto a Héctor Valdés. De entonces data la gran amistad que los une. “Y nos ayudamos todos. Nosotros seguimos siendo como unos pequeños hermanos que tenemos cualquier situación y nos hablamos, nos compartimos y hacemos proyectos juntos”.



“Cuando uno hace una serie -he hecho varias series-, sí llevan mucho más empeño y también trabajo con un equipo para poderlas lograr”, reconoce.



“Sobre las películas, todas tienen su historia. Pero películas en cuanto a dificultades, yo diría que todas salen a la vuelta. Especialmente dependiendo del equipo con que tú trabajas. Trabajar con caribbean Films ha sido una delicia. Tengo un equipo de personas que hacemos películas excelentes que se les da un amor increíble, hacia la divulgación y la venta de la cultura dominicana hacia el mundo entero.

Hacemos películas populares que logran calar a nivel internacional, dirigidas a la distribución y venta de nuestra cultura para el mundo entero… De hecho hemos trabajado con artistas de todas partes del mundo, pero llevamos esa dominicanidad en el corazón y lo llevamos a más de 30 países donde se distribuyen nuestras películas”, manifestó orgulloso.



Para Ares García, estar en ACE es un camino. “Con ellos aprenderé a ser mucho mejor de lo que estoy siendo actualmente. Y poder crecer para tener esas oportunidades. Realmente son estrellas. Todos los que pertenecen a ACE son grandes. Son personas dedemasiado renombre. No hay nada que sea grande que se vea en Netflix, paramount, en los cines de los grandes estudios que no haya sido tocado por un ACE. Probablemente apenas un 10% de lo que se ve de Estados Unidos no es de un ACE”, explicó.



Desde el momento en que aplicó para ser aceptado en la asociación, José delio Ares, transcurrieron unos seis o siete meses, mientras fue sometido a una investogación rigurosa de los materiales que ha hecho y la forma en que aportó la edición. “A ellos les interesa no solamente un editor de alto calibre, sino un editor que haya aportado y tenga deseos de aportar. Como ahora mismo tengo muchos deseos de aportar a República Dominicana, y asistir en proyectos con los cuales podamos seguir subiendo la calidad de la edición en el país”, declaró mientras reconoció que solo para aplicar hay que tener entre 20 y 22 largometrajes.



Al preguntarle acerca del aspecto más flojo que existe en la industria del cine dominicana hoy día, expuso: “Hemos tenido la dicha de poder hacer buenas campañas de películas. Creo que en el producto cada año vamos mejorando muchísimo. Y la verdad es que la calidad de los productos que tenemos en este año 2023, comparado con lo que teníamos antes de la pandemia, ¡es un salto del cielo a la Tierra! La calidad de producción de películas que tenemos es increíble. Yo creo que donde necesitamos ponerle más empeño en cómo hacer las campañas bien. Cómo promover las películas. Y te digo, yo he tenido la dicha de pertenecer a un grupo que es fuera de liga”. Y resumió: “La campaña es igual de importante que el mismo producto. Y a veces, dependiendo del producto, hasta más”.



En unos meses José Delio Ares viajará a Los Ángeles y recibirá una placa como miembro de ACE. En lo adelante tendrá acceso a muchos proyectos internacionales y podrá conocer esos estudios desde dentro. Una dicha para quien trabaja, investiga y se supera en el mundo de la edición de cine.

Algunas de las películas editadas por J. D. Ares

Se inició en 2001 como Dj en Praia. Laboró como programador en la emisora radial Neon 89.3 FM. En 2004 fundó su empresa de ausiovisuales.



Coprodujo el tema musical de Teacher Mechy con Furio (Edward Oviedo) y Zumaya Cordero para Rafely Rosario, Chelsy y Nino Freestyle. La canción se titula “Un Pasito”.



Entre las películas que ha hecho se encuentran Quién manda (2013), luego Pue’to pa mí (2015), Colao, No es lo que parece. Además Qué León, Los Leones, entre otras de Caribbean Cinemas.