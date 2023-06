Vienen de la mano de la Fundación Sinfonía y tocarán en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Juan Dolio

Conocen el valor de los aplausos, aunque apenas tienen entre 14 y 17 años. Ocupan los atriles de la National Youg Orchestra del Carnegie Hall que también se desdobla en la NYO Jazz. Visitarán República Dominicana por primera vez.



Los 80 adolescentes que conforman el conglomerado musical serán dirigidos por Joseph Young, quien ostentará la dirección de la orquesta este verano.



Los adolescentes trabajan en estrecha colaboración con los mejores músicos de orquestas y conservatorios estadounidenses durante una residencia en el Purchase College de la Universidad Estatal de Nueva York.



La orquesta en esta ocasión cuenta con la violinista Jennifer Koh como invitada especial.

Los detalles de la visita fueron dados a conocer por Margarita Miranda Mitrov, presidenta de la Fundación Sinfonía, y otras personalidades de la institución.



“La visita de la NYO2 es un proyecto maravilloso que incluye además de los conciertos, varios intercambios educativos con jóvenes músicos en nuestro país como son el ensayo Side-by-Side con estudiantes del Conservatorio de Música y Festiband, quienes se unirán a la Orquesta para interpretar un repertorio especial; y en Santiago, el encuentro de intercambio con los jóvenes de la Filarmónica de Ciudad Santa María”, indicó Margarita Miranda de Mitrov.



La Fundación Sinfonía



A lo largo de 36 años de existencia, sin esta fundación sería impensable la subsistencia de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana y casi todo lo referente a este tipo de música en el país. Fue fundada en 1986 por Pedro Rodríguez Villacañas y Margarita Copello de Rodríguez, quienes tejieron relaciones estrechas que siguen dando frutos a la cultura dominicana.



En la actividad en la que se dieron a concer detalles de la visita, se encontraban presentes además de la propia presidente; Marisol Rodríguez Copello, suplente de presidente; Enrique Valdez, tesorero; Mari Pili Díaz de Martínez, vicetesorero; Sonia Villanueva de Brouwer, María Kury de Bonetti, Wendy Pérez de Marchena y Nélsida de Giacinti, vocales, y parte de su equipo de trabajo: María Sanz de Núñez, Vera Peralta, Marianela Pina y Jacqueline Pérez.



Según dijo Miranda de Mitrov, además de esta ansiada visita se avecinan otras actividades importantes en el año como, la tradicional Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, los Talleres de Formación para Jóvenes Cantantes, el Concurso ProPiano, el Festival Musical de Santo Domingo, el Festival Lírico del Caribe y la Alianza Royal Opera RD, entre otros.



Datos de los conciertos de la NYO2



La primera de las presentaciones por realizarse en República Dominicana será el lunes 17 de julio en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche. La segunda será al día siguiente, 18 de julio en el Gran Teatro del Cibao a las 6:30 de la tarde, y la tercera y última se dará en el Club Hemingway de Juan Dolio, el miércoles 19 de julio, en un concierto de cámara abierto al público.



El programa a interpretar incluye “Out of Town (Tres episodios de Danza)” del compositor norteamericano (descendiente de campesinos ucranianos judíos) Leonard Bernstein; la “Suite de Romeo y Julieta” del ruso Serguéi Prokofiev. También el “Concierto para Violín y Orquesta” del finlandés Jean Sibelius y una interpretación especial del merengue “Caña Brava”, del dominicano Antonio Abreu.

Jennifer Koh, violinista invitada. Joseph Young, director de la orquesta.

La invitada



La violinista Jennifer Koh ha actuado con orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de New York, la Filarmónica Checa, la Orquesta Nacional de Gales de la BBC, de Baltimore, la Sinfónica de San Luis y la de Cleveland.



La instrumentista ha sido ganadora del primer premio en el Concurso Internacional Tchaikovsky de Moscú, del concurso del Sindicato de Artistas de Conciertos y de la beca de carrera Avery Fisher.



Koh es reconocida por sus interpretaciones intensas y dominantes, entregadas con un virtuosismo deslumbrante y seguridad técnica.



La violinista Jennifer Koh es una artista con visión de futuro dedicada a explorar un repertorio amplio y ecléctico, mientras promueve la diversidad y la inclusión en la música clásica.



Su apasionada curiosidad musical forja un camino artístico de su propia invención, al elegir obras que inspiran y desafían. No le es ajena ninguna época del repertorio violinístico.



Se destaca en ese sentido su proyecto Bach and Beyond, lanzado en 2009 en el 325 aniversario de Johan Sebastian Bach. Se trata de una serie de tres recitales que exploran la historia del repertorio de violín solo desde las Sonatas y Partituras completas de Bach hasta obras de compositores modernos, incluidos los estrenos mundiales.



Las boletas



Las boletas están a la venta en la Fundación Sinfonía, teléfono 809 532 6600 [email protected] , Uepa Tickets y boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito y Gran Teatro del Cibao.