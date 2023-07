La Fiesta Nacional de Francia este 14 de julio será con sus esculturas, un pase de moda, jazz, vino y quesos franceses

El embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier, dijo a elCaribe que la idea de celebrar la Fiesta Nacional de Francia, este 14 de julio con las esculturas de Juan Trinidad, fue de su esposa Florence Fournier.



“La idea es crear un pequeño bosque de esculturas, donde los invitados puedan caminar del jardín a la terraza, alrededor de las esculturas de Juan Trinidad”, dijo el máximo representante de los franceses en el país.



“La idea fue de Florence. Estuvimos de visita con nuestros hijos en Bonao, en el taller de Juan Trinidad y allí ella me dijo: ‘Debemos pensar en hacer una exposición algún día con sus esculturas’, y aquí estamos”.



“La tradición de la fiesta nacional es muy simple. Vamos a cantar los himnos de los dos países. Yo debo decir unas palabras sobre la relación bilateral. Posteriormente una oficial del Gobierno dominicano va a compartir sus ideas con nosotros. Luego vamos a compartir un pase de moda de una diseñadora dominicana que estudió en Francia, luego disfrutaremos del queso y el vino francés y claro que habrá música, jazz, de un músico que es sorpresa”.



Es la segunda vez que un embajador francés acoge una exposición de Juan Trinidad. La otra vez fue hace 14 años.



“Ha sido de una gran satisfacción y me siento muy feliz al compartir y dar seguimiento a las relaciones entre Francia y República Dominicana, a través de mi obra”, expresó el artista cibaeño.



“Se trata de una muestra que he llamado ‘El Encuentro’, compuesto por 14 esculturas, las hay policromadas. Son mixtas, básicamente en madera, dentro del policromado tiene metales y la madera es una sola pieza. Pueden tocarla y sentirla y ver los diferentes ángulos y sentir la expresión de la dominicanidad. La sensibilidad y la trascendencia de lo dominicano, y la unión entre Francia y República Dominicana”, abundó el artista visual nacido en Jayuco (Bonao, el 10 de junio de 1963.



El ganador del Premio de Escultura en la Bienal de Artes Visuales del 2022 narró una anécdota que retrata su esencia: “Me siento como una persona fresca que sobre mí cayó ese legado ancestral, de darle vida al árbol que se muere y revivir nuestros ancestros, eternizarlos, partiendo del sincretismo de los legados español, taíno y africano”.



“Una vez envié unas obras en una maleta con unos colegas de Senegal y cuando llegan a París, me llama el entonces embajador de la Unesco, José Antonio Rodríguez: ‘Flaco, te tengo una mala noticia’ y le pregunto cuál es la mala noticia. ‘Una de las obras que mandaste se partió. Y le dije: ‘noooooo, esa es una buena noticia’. Y cuando fui y busqué mi obra, le di las gracias a mi obra, hablé con ella. Porque era que se sentían muy constreñidas en la maleta. ¿Sabes lo que hice? Traje mi obra de París, la restauré. Fui humilde con ella. Y después cuando la terminé, de una salieron dos. Hice una gran exposición en la Alianza Francesa, titulada Sendero de colores, y las primeras que se vendieron fueron esas dos obras”.

Juan Trinidad y el embajador Eric Fournier junto a una de las obras.

La presencia de la cultura francesa



Recientemente se ha celebrado la Fiesta de la Música, organizada por la Alianza Francesa.

“El día de la Música es el 21 de junio, pero aquí en este país, la gente puede disfrutar de la música cada día y la Alianza Francesa ha organizado una serie de conciertos los días 17, 18, 19 y después en Santiago 24 y 25 de junio. Y después en las Terrenas también el 26 y 27…”, contó entre risas el embajador Fournier.



“He escuchado que los martes hay cine francés en Fine Arts de Caribbean Cinemas en Novocentro. Ayer por ejemplo se proyectó una película de Robert Bresson, muy vieja de 1956. Fue muy interesante y convocó a muchos jóvenes. La película se titula “Un condamné à mort s’est échappé” (en español “Un condenado a muerte se ha escapado”, rodada en blanco y negro”, recordó el diplomático que ha estado designado en misiones en Irán, India, Moscú, Pakistán, Georgia, Hungría y ha recibido numerosas medallas a los términos de las misiones. Eric Fournier es un hombre de la cultura.