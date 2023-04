Estará el 14, 15 y 16 en el Teatro Nacional, un musical de Cecilia García, dirigido por Carlos Espinal. Música y letra de Frank Ceara

Frank Ceara es uno de los músicos e intérpretes dominicanos que siguen sorprendienedo por su versatilidad. Este fin de semana, con la producción ejecutiva de Cecilia García y la dirección de Carlos Espinal, entrega su visión de La Cenicienta.



El arquetipo de La Cenicienta se pierde en los tiempos y se cataloga como un cuento infantil de hadas muy común en diferentes culturas y geografías, sobre todo euroasiáticas. Tanto así que los primeros rastros se encuentran en los antiguos egipcios, luego en los romanos y hasta en el Imperio Chino del siglo IX, cuando reinaba la dinastía Song, de donde se habría heredado el pequeño pie de la Cenicienta.



La primera versión escrita e impresa parece ser la del italiano Giambattista Basile, con el título de “La Gatta Cenerentola” (en el original napolitano), como parte de su obra Pentamerón, publicada póstumamente en 1634.



Frank Ceara, a petición de Cecilia García creó la parte musical y las letras de las canciones. Con él conversó elCaribe.



Cuántos temas tuviste que escribir?

Escribí 13 temas interpretados por los personajes de:

La Cenicienta

El Príncipe

El rey y la reina

Morifa ( la madrastra de Cenicienta)

Las hermanastras

Cenicienta pequeña

El lugarteniente

Los animalitos , amigos de Cenicienta

El Hada madrina

El pueblo …



Te inspiraste en alguna otra referencia más allá de La Cenicienta?

Me inspiré en la época medieval , de donde viene el cuento original para crear la estructura de cada personaje. Me atreví a añadir personajes que creo necesarios dentro del cuento para su desarrollo.

La reina, el lugarteniente, la madre de Cenicienta, son algunas de las figuras que aparecen en esta versión y que juegan un papel importantísimo en la historia de la misma.



¿Qué es lo mejor de los arreglos hechos por Pengbian y Suchan?

Lo mejor de Pengbian es que me da una seguridad y una paz que no la negocio con nada ni nadie. Su profesionalidad , manejo y conocimiento musical enaltecen mi trabajo como compositor y mis composiciones crecen al lado de él.



La sorpresa me la he lle.vado con Suchan, no porque dudara de su talento, sino porque no sabía el gusto tan exquisito con que trabaja este estilo de música. Me he quedado haciendo bembita cada vez que me envía un demo o un tema finalizado. Ha sido una bendición , al igual que su papá ,que estén haciendo los arreglos de “La Cenicienta” el musical.

Obra La Cenicienta

Lugar: Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito

Fechas: 14, 15 y 16 de abril

Horario: Viernes y Sábado a las 7:00 de la noche; Domingo 11:00 de la mañana y 5:00 de la tarde

Producción ejecutiva: Cecilia García

Director: Carlos Espinal

Música y letra: Frank Ceara

Género: Teatro Musical

Público: Toda la familia

Boletas: Platea central (Filas A a la O) RD$2,800; Plateas derecha e izquierda (Filas A a la N) RD$2,500; Platea derecha, centro e izquierda (Filas P a la BB) RD$2,000; Balcones (Fila C a la H) RD$1,500; Balcones (Fila J a la P y Q) RD$1,200.