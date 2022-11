Marianna Vargas, durante una visita a elCaribe, habló de la industria cultural que más aporta a la economía

La industria cinematográfica dominicana probablemente sea el nuevo rubro económico dominicano de mayor crecimiento en los últimos 10 años.



Es el punto de partida desde el cual debería verse -y servir de modelo- las industrias creativas, naranja, culturales o como se les quiera llamar.



Marianna Vargas Guriliova, la film comissioner dominicana, se encuentra este lunes en Buenos Aires asistiendo al mercado de Ventana Sur. Pero antes de partir se reunió en elCaribe con su director Nelson Rodríguez, acompañada de Taína Rodríguez, la directora de comunicaciones.



En el encuentro, Vargas Guriliova destacó la labor que ha desarrollado y sigue desarrollando DGCine en pos de hacer crecer la industria cinematográfica y con ello también los aportes a la economía nacional.

Se refirió a las expectativas no sólo de cómo termina el año, sino en especial a los proyectos para el año que viene. Y dio detalles de lo que sucederá (ya debe estar sucediendo) en Ventana Sur.



Mencionó que llevan proyectos de películas y seriados. “Allá vamos a estar haciendo screening buscando compradores. Vamos a estarnos reuniendo con compradores de Uruguay y Paraguay. Vamos a ver si Colombia entra”, anheló.



Entre los logros internacionales de la industria cinematográfica dominicana destacó al largo de ficción “Bantú Mama”, de Iván Herrera, que ha sido adquirido para su distribución por Array. Esa es la película candidata al Oscar por República Dominicana.



La película dominicana “Rafaela”, una idea de Judith Rodríguez dirigida por Tito Hernández, ganó Mejor Producción Cinematográfica en el Festival de Trieste, así como el año pasado lo ganó “Dossier de ausencias”, dirigida por Rolando Díaz, también dominicana.



Hace pocos días -subrayó- “Una película sobre parejas”, de Oriol Estrada y Natalia Cabral ganó Mejor Guion en el Havana Film Festival in New York.



La pasada semana “Perejil”, de José María Cabral ganó tres premios en el Festival de Huelva, entre ellos el Colón de Oro a Mejor Interpretación para Ramón Emilio Candelario.



Recordó igualmente que el cineasta dominicano Pablo Chea fue seleccionado y patrocinado por Motion Picture Association (MPA) para participar en el Global TV and Film Program en Los Ángeles.



Destacó entre la nueva colada de directores de cine dominicanos a Yanillys Pérez, con su proyecto “El país de las maravillas” con el cual fue seleccionada para participar en SoloSeries Netflix de Ventana Sur 2022.



Otra joven cineasta dominicana, Kryzz Gautier, fue seleccionada para participar en el Scripted TV Directors Program For 2022-2023 de Netflix.



La capacitación



La directora general de Cine de República Dominicana precisó en la conversación con Nelson Rodríguez que DGCine tiene especial interés en la capacitación del personal técnico, para ser capaces cada vez más, de dar respuestas a las producciones extranjeras que vienen al país a rodar, gracias a las facilidades de la Ley de Cine. Con tal razón la Dirección General de Cine ha firmado acuerdos internacionales con el British Film Institute (BFI) – UK Global Screen Fund 2022; con el National Filming Television School de UK (NFTS) y con el Latin American Training Center (LATC).



En el ámbito nacional los acuerdos de formación con la Universidad Iberoamericana (Unibe), así como con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Escuela de Cine de Chavón, que forman especialistas de alto nivel académico, van en la misma línea.



Igualmente se ha firmado acuerdo con el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) y con Entrenamientos Cinematográficos del Caribe.



Explicó que las localidades dominicanas donde se han grabado más producciones 2021-2022: han sido 46% Santo Domingo; 15% Samaná; 12% La Romana; 9% Boca Chica y Juan Dolio; 6% Puerto Plata, con lo cual estos municipios también se han beneficiado.



Expuso que actualmente los principales proveedores de la filmación de películas son en un 47.6% microempresas, y un 40% lo aportan pequeñas empresas.



Esto significa que la industria del cine va viento en popa.

Marianna Vargas Guriliova, durante la visita a la empresa Array.

American Film Market: Array

Marianna Vargas y Lía Báez sostuvieron una reunión con Tilane Jones, presidenta de la Array, una multiplataforma de impactos colectivos artísticos y sociales, dedicada al cambio de narrativa. Array fue creado por la cineasta norteamericana Ava DuVernay. Justamente Array adquirió hace poco los derechos de distribución de la excelente película dominicana Bantú Mama, de Iván Herrera, para los mercados de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda. El filme que se estrenó en Netflix el 17 de noviembre ha sido seleccionado por el país como su candidato a los Oscar.