Dirigida por Manuel Chapuseaux, la obra del Nobel Mario Vargas Llosa, adaptada teatralmente por Natalio Grueso, ha sido ‘retocada’ en su puesta en escena dominicana.



El fin de semana pasado estuvo, y el próximo también estará en el escenario de la Sala Ravelo del Teatro Nacional, “La fiesta del chivo”, la obra que le trajo a Vargas Llosa la ojeriza de una parte de los dominicanos, y el aplauso de la otra parte.



La puesta en escena de Chapuseaux se diferencia de la española en más de un aspecto.

El uso de máscaras de los personeros de Trujillo cuando están delante de El Jefe, incluido Balaguer, y su no uso cuando El Jefe no está presente. Ese cambio supone un enriquecimiento semiótico de la propuesta dominicana.



Me gusta el uso del plano inclinado en la escenografía minimalista de Miguel Ramírez. Y la musicalización, aunque no tiene créditos.



Celebro el Trujillo de Augusto Feria, convincente, desparpajado, mal hablado, orgánico a pesar de algunas pausas en sus parlamentos, con las cuales sin embargo logra aportar fuerza al personaje.



Otro personaje de fuerza es el Manuel Lorenzo de Francis Cruz. Para mí el mejor caracterizado del elenco. Un Manuel Lorenzo taimado y casi caricaturesco, coherente con la esencia del personaje, absolutamente picaresco y orgánico.



Pasa bien el Johnny Abes de Fausto Rojas. Acartonado quizás en su crueldad. Pero sin dudas eficiente.

Excelente el Joaquín Balaguer de Miguel Bucarelly, con o sin máscaras.



Un logro importante de la puesta en escena ocurre entre las dos Uranias, la adolescente y la mujer madura. Cuando Urania Cabral adolescente (Cindy Galán) habla, quien realmente emite las palabras es Urania Cabral adulta, personalizada por la excelente actriz Elvira Taveras, quien sin embargo debe rehuir la posibilidad de que su papel se parezca a otros de su prolífica y fértil carrera. La cadencia de su timbre de voz a veces juega en contra. Aquí el trabajo de dirección de actores debe ser un poco más riguroso.



El senador Cabral de Henssy Pichardo no me convenció. Respeto mucho su trayectoria y su calidad actoral, sin embargo, hay un desequilibrio entre su propuesta de personaje y los demás. Creo que su naturaleza dubitativa, su doblegarse ante los deseos de El Jefe, el ser capaz de cualquier cosa, la repugnancia del personaje, se quedaron cortos en lo que puso sobre la mesa. Recomiendo esta propuesta de DW Producciones, de Dunia de Windt.

Datos de la obra “La fiesta del Chivo”

Género: drama.

Lugar: Sala Ravelo del TN.

Fecha: 28, 29 y 30 de abril.

Hora: Vie. y Sáb. 8:30 pm Dom. 6:30 pm.

Producción: Dunia de Windt.

Dirección: Manuel Chapuseaux.

Elenco: Augusto Feria (Trujillo), Henssy Pichardo (Senador Cabral), Francis Cruz (Manuel Lorenzo),

Miguel Bucarelly (Balaguer), Elvira Taveras-Cindy Galán(Urania), Fausto Rojas (Johnny Abbes).