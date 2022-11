Cecilia García y Carlos Espinal la ponen en el Teatro Nacional E. Brito del 16 al 19 de noviembre

La Jaula de las Locas viene a cumplir un deseo de unos 40 años, a decir de Cecilia García, productora de la obra y actriz y de su amigo, el director general y actor Carlos Espinal.



Se trata de una obra, cuya versión original, del francés Jean Poiret, cumplirá 50 años el año próximo, pero que tuvo múltiples versiones por el camino, hasta llegar a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, el próximo 16 de noviembre.



“No es fácil, es una obra de unas 50 pesonas en escena… Y trabajando ya en esto, llevamos realmente poco tiempo. En relación con el tiempo que debimos haber tenido. Pero muy intenso, que es lo mismo que tener más. Todos los miembros del proyecto se sienten muy felices y muy identificados con la obra, felices de estar ahí. Y eso se siente”, comenta cecilia García.



“La obra ha tenido un recorrido muy largo, después de la versión original. Después de eso fue la versión cinematográfica que es una versión ítalo francesa; luego viene la versión hollywodense que fue muy popular en Estados Unidos y en el resto del mundo”, rememora Carlos Espinal.



“Esa obra que comienza en Francia, viaja por todo el mundo. Luego se convierte en un gran musical, en un momento crítico, que fue cuando comenzó aquella cacería de brujas en los principios de los años 80, con el asunto del VIH Sida. Se junta un grupo de artistas en los Estados Unidos, para luchar por esa causa.

Y de ahí sale ese musical en Broadway. A partir de ahí ha tenido una trascendencia extraordinaria, porque una obra traducida a diferentes idiomas y culturas -se hizo hasta en la China-, se hizo en toda América, en Puerto Ricop, México, en Brasil, Colombia, Chile, Argentina (donde en los 70 se hizo la original de Jean Poiret y en los 80 por igual), en España sigue en cartelera. Se hacen reposiciones, la del 2010 la puesta en escena en Broadway ha sido muy reconocida. Es sumamente divertida. Tiene una música riquísima”, expuso Espinal.



“Esta versión musical hoy sigue siendo muy popular por todo el mundo”, asegura. Y muy divertida”, insiste. “Cruza a todas las culturas, eso es lo interesante, cómo cruza y uno se puede identificar, porque a final de cuentas es una obra muy divertida que habla del amor, en todas las manifestaciones”.



La música



Uno de los elementos fabulosos de esta obra es la música, por supuesto. Compuesta por 16 temas, que incluyen la obertura y el final. “Las canciones son muy familiares”, aduce el director de la puesta en escena dominicana



El director musical es Dante Cucurullo, que está al frente de una orquesta jazz band reducida, como las de los cabarets. Hay un coro de 10 personas, los bailarines también cantan.



Destacan a Raeldo López en La Sirvienta / La Mucama “que está estupendo”, dice Cecilia.



A una pregunta de elCaribe explica lo sucedido con JJ Sánchez, quien tuvo un accidente de moto a 20 días del estreno y tiene que estar de reposo seis meses. “Ya tú sabes la preocupación que tuvimos con la salud de JJ, nos preocupamos mucho por él. Encontramos un chico que se llama Alejandro Moss, que es excelente. En 24 horas, a lo más en 48, se aprendió diálogos, canciones, actuaciones, actitudes, bailes y todo”, explicó.



Carlos Espinal terció: “JJ ha colaborado muchísimo con el muchacho”.



Sobre la escenografía se refirió a un artista con el cual trabajan por primera vez, que es Marco Valespín “el encargado de todo lo visual. Es arquitecto, el diseñador de la escenografía, de la paleta de vestuario”, enumera Cecilia.



“Es muy creativo y estudia a fondo. ¡tener una paleta de colores que sea coherente con lo que se está diciendo!”, se admira Carlos. “Y como bien nos recuerda a cada momento Cecilia, que el diablo está en los detalles. Entonces eso es muy importante, porque no se puede forrar la historia de cosas que no tienen nada que ver”.



Lo que enseña



García destaca: “¡Este musical comprende tanto! No solo lo bien hecho que puede estar, lo bien ubicado en el tiempo, en el momento. Es lo que te deja el musical, es lo que te enseña el musical, es dónde comienza y empieza lo normal, lo moral, lo inmoral. ¿Qué es lo moral, qué es lo permitido, que es lo raro, qué es lo inhumano, qué es lo cruel? Se habla del abuso, de la crítica, sin pensar en seres humanos, del bullying. Todo eso está marcado. Yo sé que mucha gente se identificará, quizá porque son lo que son, y no han podido ser lo que quieren ser. Y otros que han pasado por grandes tragedias, y quizás ni estén con nosotros precisamente por ese bullying. Sé que hay familias que irán a ver esto y sentirán una especie de reivindicación, de tantas cosas a la sociedad, que la necesitan”.



“Llevar esta historia a través de una comedia de enredos, que es lo que es, divertidísima; el colorido… Hay un discurso siempre en todo lo que uno hace. Pero el discurso de esta obra es florido desde lo visual a lo musical, con esos ricos personajes, como los de Checho Lora, Ana Rivas, Sabrina Gómez, Richard Douglas, y muchos más.”, cerró Espinal.

Datos generales de la obra y su música

Obra: La jaula de las locas

Género: comedia musical de enredos

Autor: Jean Poiret

Produción: Cecilia García

Dirección general: Carlos Espinal

Lugar: Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional

Días: 16 al 19 de noviembre

Hora: 8:30 pm

Boletas: RD$2,200, RD$2,700 y RD$3,800

Compras: Uepa Tickets, Boletería del TN

Canciones de la obra: We Are What We Are, Máscara, With Anne on My Arm, With You on My Arm, Song on the Sand, La Cage aux Folles, I Am What I Am; Entreacto, le siguen Song on the Sand (repetición), Masculinity, Look Over There, Cocktail Counterpoint, The Best of Times, y repeticiones de Look Over There y La Cage aux Folles de nuevo.