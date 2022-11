Email it

La comedia musical se estrenó este miércoles y estará este fin de semana en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional

El estreno de la divertida comedia musical La jaula de las locas es todo un suceso teatral. Las noticias no podían ser mejores para quienes tienen sobre sus hombros la presencia en escena de unas 50 personas.

Y el éxito de una obra como esta alimenta la reactivación de la vida cultural después de la pandemia.



Un elenco entre quienes descuellan Cecilia García, como Jacqueline, que es además productora de la obra y Carlos Espinal, director de la obra, se ha adueñado este fin de semana del escenario principal del país.



García y Espinal asumen roles importantes a la vez, en esta obra coral, en la que Raeldo López (Jaycob) sobresale con una de las mejores actuaciones de su carrera artística, según noticias llegadas a la redacción.



Checho Lora es el protagonista de la obra con su rol de George, quien lleva el hilo conductor de la historia; Ana Rivas, (señora Din Don) Sabrina Gómez (Hanna), Richard Douglas (señor Din Don), entre otros, brillan en esta puesta en escena que cumple un sueño de varias décadas de ser subida a escena en República Dominicana.



La comedia musical de enredos de Jean Poiret que en 2023 cumplirá medio siglo, ha pasado por varias versiones en teatro o cine, y su sobrevivencia es tal gracias a los temas que aborda, donde el amor, claro, es el principal de todos.



La música, interpretada en vivo por una orquesta dirigida por el maestro Dante Cucurullo, es vital dentro del musical.



Son unos 15 temas que son interpretados a lo largo de los dos actos en que está dividida la obra. Hay un entreacto de unos 10 minutos, que permite retomar con nuevo aire el tempo de esta trepidante y desternillante obra en la que no faltan esas morcillas que hacen alusiones a guiños de la realidad dominicana.



Un regreso por lo alto



El musical que marca el regreso de Carlos Espinal a los escenarios, lo devuelve como uno de los personajes principales de La cage aux foiles, nombre original en francés de la obra y de la canción tema.



“La jaula de las locas” cuenta con coreografía de Iván Tejada, la dirección de arte de Marcos Malespín, dirección de escena está Amaury Esquea, montaje de voces, Sibelle Márquez.



Boletas



Las boletas en Uepa Tickets y boletería del Teatro Nacional están: Plateas filas de la A a la P RD$3,800, Plateas de la Q a la BB RD$3,300; Balcón de la C a la E RD$2,700, Balcón derecho (Fila F a la P) RD$2,200.

• BALCÓN CENTRO (Fila F a la Q) RD$2,200

• BALCÓN IZQDO (Fila F a la P) RD$2,200 l

Conflicto de la trama

Zaza (Carlos Espinal) y George, José Lora-(Checho), son una pareja gay, ambos propietarios del afamado club de travestis: La jaula de las locas (“La cage aux folles”).



Su vida se ve conmovida cuando su hijo, Jean Michel (Alejandro Moss), de 20 años, decide casarse con su novia Ann Dindon (Laura Isabel Fernández), hija de un importante político extremadamente conservador, Edward Dindon (Richard Douglas), cuyo eslogan es “Familia, Progreso y Moral”.



El conflicto comienza con el pedido de Jean-Michel a su padre para que el día de la presentación de sus suegros, Zaza y George oculten su vinculación con el cabaré La jaula de las locas (“La cage aux folles”). Los personajes se ven obligados a realizar malabarismos para esconder “el gran secreto de la pareja gay”; mientras su mucama/mayordomo (Raeldo López), les ayuda a causar más enredos y finalmente se salen de control, los suegros descubren el engaño y todos se verán envueltos en un final inolvidable.