La Soga 3: Venganza, es la continuidad de la saga cinematográfica creada por el actor, guionista, director y productor Manny Pérez.



La tercera entrega llegará a las salas de cine del país el próximo 19 de octubre, bajo la dirección y producción de Manny Pérez.



Se trata de la historia de un sicario con sed de venganza que regresa de manera clandestina a República Dominicana. En el país reina un clima turbio políticamente hablando. La Soga trae consigo una memoria USB con los nombres de una importante red de corruptos., pero rápidamente descubre que no debe confiar en nadie. Sin embargo, está decidido a revelar la verdad y hacer pagar a los responsables.



¿Héroe o villano? La película de ficción, escrita y protagonizada por Manny, es secundada con las actuaciones de Félix Germán, Wilson Ureña, Anderson García, Ana Lapointe, Jason Andors, Ovandy Camilo, Juan Carlos Pérez, Brenda Sánchez, Nelson Javier, Jordi Veras y Francisco Vásquez.



“Creo que, de la saga, esta parte 3 es mi mejor trabajo como actor, director y guionista. Creo que la historia funciona por sí sola, sin saber o ver las partes uno o dos. Y estoy muy complacido y orgulloso con lo que hemos logrado”, manifestó Manny en un encuentro con periodistas.



La fotografía es de Joseph Rodríguez y la música de Carlos Martin Carle.



“La Soga 3” fue filmada en Santiago y Baitoa, de donde es originario Manny Pérez, rodada en marzo del año 2022. Como sus anteriores partes.



“Esta película es una realidad cruda de nuestro país. Es una realidad que estoy enseñando por qué creo que, si tenemos una cámara, tenemos que hacer algo que solo no sea flores y chocolates. Soy un justiciero de mi país y siempre he querido llevar verdad”, dijo.



Actualmente, la segunda parte está siendo transmitida en Estados Unidos. Es la primera película dominicana en estrenar vía Unimax y Univisión, disponible a través de la plataforma Vix. Además, la cinta tendrá un estreno en United Palace y a partir del 12 de diciembre estará vía streaming en plataformas con la distribuidora Freestyle Digital Media, que abarca desde Apple TV hasta Amazon Prime.