Este sábado 10:00 a.m. visita guiada en el Centro de la Imagen a la Exposición de Fotografías “Mi Nikon y yo”, con el autor

Thimo Pimentel, Premio Nacional de Artes Plásticas 2016, es uno de los más completos e inquietos artistas visuales dominicanos.



Autor de la popular capilla a la virgen a medio camino a Constanza -que profanó una exponente urbana tan soez como impresentable-, Thimo Pimentel va de la fotografía a la cerámica, del vitral al dibujo, de la escultura a la pintura, con la misma facilidad con que se bebe un vaso de agua. Es nuestro único miembro de la Academia Internacional de Cerámica.



A tenor con la fiebre de Cooperstown, producida por el Big Papi, parece que el artista se animó a presentar una colección de fotografías suyas tomadas en distintos momentos, que si bien son instantáneas históricas dentro del deporte, no dejan de tener el espíritu artístico de su creador.



El pasado 14 de julio inauguró la muestra “Mi Nikon y y Yo”, en el Centro de la Imagen (Calle Arzobispo Meriño No. 464 esq. Vicente Celestino Duarte, Ciudad Colonial), que incluye 35 obras fotográficas análogas, escaneadas y ampliadas por procesos digitales y tres caricaturas de Roger Estévez, que encabezaban las secciones deportivas de “Mi Nikon y yo en el play” de publicaciones de la Revista !Ahora!

Dos secuencias importantes se muestran dentro de la exposición: la rutina del lanzador estelar Juan Marichal, inmortal de Cooperstown, y la rutina del calentamiento de bateo de Jesús Rojas Alou.



Se incluyen también raras fotografías de jugadores en equipos dominicanos como Los Leones del Escogido, Tigres del Licey y Estrellas Orientales. Estos jugadores luego pertenecieron a varios equipos de Grandes Ligas.



Una fotografía muestra a Thimo Pimentel (Thipim) con su equipo de fotografía y tradicional cinto de rollos de negativos junto a José Vidal Nicolás (Cañonero) de las Estrellas Orientales y Julián Javier, del equipo de Grandes Ligas Los Cardenales de San Luis.



Es la primera vez que se presentan al público en otro medio que no sean las publicaciones de la Revista !Ahora! Muchas de ellas son inéditas.

Algunos datos de Thimo Pimentel

Artista gráfico, educador y autor. Fue el miembro más joven del Grupo Proyecta (Ada Balcácer, Domingo Liz, Fernando Peña Defilló, Ramón Oviedo, Lepe, Félix Gontier, Gaspar Mario Cruz).



Dibujante destacado interesado en la investigación y posibilidades de diversos materiales, ha trabajado la piedra, materiales plásticos, vidrio, tejidos, metales y la cerámica desde 1968.



Médico dermatólogo y catedrático universitario se ha destacado también en el campo de la fotografía, el fotoperiodismo, el periodismo, el turismo, la diplomacia y los deportes. Matriculado en la Escuela Madrileña de Cerámica de la Moncloa, en Madrid, España (1986-1990). Ha realizado modificaciones a la cámara fotográfica digital para el estudio y registro del arte rupestre.