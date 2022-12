Email it

Historia y actualidad de la agrupación musical La Gran Manzana. Cuarenta años desde que se fundó y la que acaba de hacer en Nueva York, más lo que viene en 2023.

La agrupación merenguera, fundada por los dominicanos Víctor Roque y Henry Hierro, protagonizó un concierto de altos quilates en el Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx, Nueva York.

Entre nostalgia y fiesta, “El parrandón de La Gran Manzana” nombre con que se denominó la propuesta escénica, sirvió para el reencuentro de los integrantes originales de la banda.

Pero no solo fue reencontrarse y ya. Tuvieron invitados de lujo como el salsero dominicano José Alberto El Canario y el grupo D’ Ahora, según cuenta un comunicado.

“Lo que ocurrió en Nueva York es indescriptible, fuimos a dejar nuestra alma y corazón en el escenario, estoy feliz por tantas demostraciones de cariño”, dijo Víctor Roque.

“La Gran Manzana” cuyo nombre rinde tributo a la ciudad de Nueva York nació hace 40 años. Ahora ponen este show a consideración del público. Incluyen una retrospectiva de su cancionero que ha sido parte de la historia del merengue.

En “El parrandón” interpretaron los temas que el público convirtió en éxitos comenzando desde principios de los 80 hasta el presente.

Se trató de todo un recorrido musical que el público disfrutó, marcando la ruta para un estallido de emociones con sabor a nostalgia.

Arengando al público que asistió (Foto servida)

FIESTA Y DISCO DE LA GRAN MANZANA

“El parrandón de la Gran Manzana”, nombre que surge de la tradición de las parrandas a amigos y familiares durante la época de Navidad, incluyó temas de Navidad. Entre estos los que popularizó Johnny Ventura, así como composiciones de Félix del Rosario.

El nuevo año La Gran Manzana lo recibirá también regrabando éxitos “adaptados a la época actual”.

El nuevo disco debe estar listo para marzo y en él participarán artistas tropicales y urbanos como invitados.

En 1983, la orquesta grabó su primera producción discográfica “Henry, Víctor y La Gran Manzana”. Sin embargo, no fue hasta el lanzamiento de su segundo disco al año siguiente cuando lograron sus primeros éxitos.

En todas las listas de las emisoras radiales se escuchaban temas como “Mentirosa”, “Mole Mole” y “Rosa Blanca”.

En 1985, La Gran Manzana se catapultó como una de las orquestas más pegadas del género con el estreno del disco “El poder de New York” que incluyó “No me sigas más”, “I Just Called” o “Por tu querer”.