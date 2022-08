Una cantautora dominicana cuya armadura es su sombrero y guitarra

Covi Quintana es una artista con sangre española cuyo corazón latió por primera vez en República Dominicana. Lo deja bien claro en una de sus canciones “Soy dominicana”, un disco que unió las voces más emblemáticas del país. Este sábado 20 de agosto celebrará 10 años de carrera con “el mejor concierto de tu vida”. La artista dio detalles en una entrevista con elCaribe.



¿Cuáles son tus expectativas para la gira que visitará tantas ciudades y países, (Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, Madrid, Valencia, Barcelona, Gran Canaria)?

Empezando porque voy a dar el mejor concierto de mi vida. Esta gira va a mostrar a través de las canciones todas las etapas que he vivido en estos 10 años. Musicalmente es un cambio del cielo a la tierra. Van a ver a la Covi que hace 10 años soñaba con estar donde está hoy.



¿Qué de especial tiene tu más reciente album?

“Mañana te escribo otra canción” refleja exactamente lo que soy como artista y como persona, es el resultado de pasar de escribir canciones a vivir en ellas. Lo bonito de todo este proceso, es que he crecido como artista y todo el que ha sido testigo, ha crecido conmigo.



En diez años de carrera ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje y cuál ha sido la peor decepción?

Mi mayor aprendizaje ha sido ir por la vida “sin prisa pero sin pausa”… desde el día en el que decidí cerrar los ojos y empezar a soñar, dejé de vivir sin apuros, sin competencias y empecé a celebrar todo lo bueno que me ha pasado en estos 10 años.



Hay títulos de tus canciones que inclinan a pensar en el estados de salud mental determinados…

Esto es un punto clave en mi vida. Desde que el mundo de todos se detuvo, me encontré cuestionando todo, en un laberinto sin salida, buscando respuestas incansablemente cuando las tenía frente a mí. Mi canción “No me preguntes si estoy bien” me salvó, me ayudó a liberar todo lo que quizás en palabras llanas no podía y necesitaba hacerlas canción.



Mi estado emocional es clave, soy una montaña rusa de sentimientos, muy sensible, muy humana. Algunos días insoportable, otros días ni me conozco, pero la mayoría del tiempo, soy muy Covi.



¿Has llegado a donde querías llegar? ¿Qué metas quieres alcanzar?

Uno nunca está donde quiere estar, pero ya no estoy donde estaba antes, entonces todo va como debe. Las metas cambian, pero es el mismo sueño.



¿Qué significó para ti la nominación a los Latin Grammys?

Ha sido el escalón más grande que he logrado en mi carrera, lo que siempre había soñado desde que decidí estar en mi lugar de paz, el escenario. Me siento respetada, orgullosa de ser la primera mujer dominicana en esta categoría. No saben lo bonito que se siente ser una verdadera cantautora en un mundo de no cantautores.



¿Qué cultura ha influido más en tu estilo musical, el español o el dominicano?

Tengo muy marcadas mis raíces españolas aunque me considero más dominicana que una tambora… Es impresionante como la fusión genera un contraste tan bonito, de crecer escuchando Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, con Juan Luis Guerra, Chichí Peralta y llegar a tener mentores tan de cerca como Victor Víctor me ha hecho darme cuenta que no es de donde vengas ni donde nazcas, es donde tu corazón baila y definitivamente el mío baila en una playa de Samaná comiéndome una tortilla de patatas.



¿Qué escenario sueña Covi Quintana con llenar?

Un Madison Square Garden pudiera ser, teatros grandes, con mucho eco… pero siendo honesta, últimamente las salas de las casas de mis amigos, los conciertos más íntimos me suenan a estadio.



¿Con cuál de tus canciones te sientes más identificada? ¿Tienes una favorita? ¿Cuál ha sido la más significativa?

Identificada me siento con todas, son mi historia… favorita en estos momentos “Vida” y la más significativa y que me llevo a muchos nuevos lugares, “Café de las ocho”.



Francesca Izquierdo, tu manager, te ha acompañado en los mejores momentos de tu carrera. ¿Cómo llega a Covi y qué significa para ti?

Siempre digo que sin ella fuera solamente Covi, juntas somos Covi Quintana. Franchy llega en el momento donde me doy cuenta que realmente para volar se necesitan dos alas y yo solo tenía una.



¿Qué legado quieres dejar a tu país natal?

Quiero ser recordada por mis canciones… que los próximos que sigan tengan un ejemplo, una guía de no perder su esencia por seguir modas, quiero inspirar a quien no sabe cómo encontrar un camino, pero sobre todo, enseñar que las cosas se logran siempre y cuando se hagan con amor y sin prisa pero sin pausa.



¿Cuál entiendes es tu sello como artista? ¿Qué te hace diferente?

Mi sello siempre han sido mis canciones, honestas, directas, sin mucho rodeo. Lo que me hace diferente no lo defino yo, ni tampoco la gente, soy una más en busca de sueños, luchando batallas igual que todos, solo que siempre con dos armas encima: mi sombrero y mi guitarra.