Entre todas las películas que han subido el pasado jueves a las pantallas de los cines, sobresalen el drama Freddy, de Giancarlo Beras-Goico y Napoleón, un nuevo biopic dirigido por Ridley Scott.



Ha llamado la atención a la prensa internacional el nuevo acercamiento a la figura de Napoleón, realizado por el director Ridley Scott, quien seleccionó a Joaquin Phoenix para el papel principal, después de haberlo dirigido en Gladiator, hace 20 años.



El biopic se enfrenta en pantallas a la película de hechura dominicana Freddy, otro biopic que expone a la figura más importante que ha tenido la televisión dominicana: Freddy Beras-Goico, en la mirada de su hijo Giancarlo, quien encargó los roles de su padre joven a Luis José Germán y adulto al veterano Augusto Feria. El filme, no exento de momentos hilarantes, es una producción de Alfonso Rodríguez.



Bernardita García es Pilar Mejía de Beras-Goico, la esposa de Freddy. Otros roles fundamentales en “Freddy” serán interpretados por Axel Mansilla (como Giancarlo), Graciella Dietsch (Laura), Vlad Sosa (Don Máximo), Yamilet Schecker (Doña Angiolina), Pepe Sierra (Felipe Polanco), Fausto Rojas (Cuquín Victoria) y Héctor Aníbal Estrella (oficial de la revolución de abril de 1965).



Disney entrega la película animada Wish: el poder de los deseos, dirigida por Chris Buck, Fawn Veerasunthorn, con Ariana DeBose, Chris Pine, Alan Tudyk poniendo sus voces protagónicas.



Finalmente Caribbean Cinemas también proyecta el filme de horror El fantasma de la niñera (The Maid), dirigido por Lee Thongkham.



Debido a las apariciones de una presencia siniestra, una familia tiene problemas para contratar a una niñera que cuide de su pequeña niña y de la mansión. La anterior niñera desapareció en circunstancias misteriosas y ahora persigue y aterroriza a la familia. Todo cambia con la llegada de la joven niñera Joy, quien trata de detener el embrujo.