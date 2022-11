Juan Luis Guerra ganó en Mejor disco de Merengue Bachata, con las revisitaciones de Entre mar y palmeras

Los Grammy Latinos en su edición 23 se caracterizaron por repetir el mismo esquema -con un poco más de énfasis en las entregas fuera del espectáculo central- y lograr un poco más de equilibrio entre la música urbana y el resto.



La noticia de que la camagueyana de 95 años de edad Angela Álvarez -quien no ha vuelto a Cuba desde los años 60 cuando partió de su patria- ganó el premio a Mejor Nuevo Artista a los 95 años de edad, compartido con la mexicana de 25 años Silvana Estrada, se convirtió en lo más significativo de la jornada.

El premio Personalidad del Año, en manos de Marco Antonio Solís, permitió poder gozar su música a solas y luego, cerrar con Los Bukis.



De él se expresó Emilio Estefan así: «Un hombre de pocas palabras oro con un corazón así -dijo y abrió los brazos-… Tú eres un grande…».



Emilio entregó el premio personalidad de año al artista mexicano. «Desde ayer tengo el corazón inundado de gratitud. La gratitud es la memoria del corazón…» expresó El Buki.



Album del Año



El más esperado de los premios, Mejor Album del Año, fue presentado por Fito Páez quien llamó a rescatar el álbum como un gran lienzo que hay que pintar.



Por momentos, tras los premios recibido por Jorge Drexler pudo pensar que se lo iban a dar a él, lo que hubiese significado un cambio de timón en el contrapeso de lo comercial y la música de autor.



La mayoría pensaba que Bad Bunny ganaría por su Un verano sin ti, que es también el primer disco en español nominado como Mejor Album del Año a los Grammy Awards. Pero no fue así.



Recayó en Rosalía por Motomami. Rosalía dijo “gracias a Latinoamérica por darme inspiración Y a mi país”. Llamó a Raw Alejandro “el amor de mi vida”.



«Mientras más sembremos, más recogeremos», sentenció la italiana Laura Pausini.



Sin embargo fuera del concierto se quejó de que la TV norteamericana le censurara malas palabras en su interpretación en el show. “Por eso tiene que haber más canciones así”, amenazó.



Antes, Bad Bunny había ganado un Grammy Latino por la canción “Titi me preguntó”, el exitoso hit de su álbum “Un verano sin ti” que suma 537 millones de reproducciones solo en YouTube.



El artista, que no asistió, dedicó el premio a la República Dominicana por las influencias de dembow y otros ritmos en este tema y en el álbum.



“Titi me preguntó to to to to. Wow!! Gracias! Gracias @LatinGrammys. Este Grammy se lo dedico a la República Dominicana y a todo el movimiento del dembow!! A los artistas, productores, bailarines, directores de videos!! Gracias por la inspiración, ese Grammy es de ustedes”, escribió el “Conejo Malo” en un tuit.



Los presentadores



Los presentadores Anitta, Luis Fonsi, Thalia, y Laura Pausini regalaron al inicio una interpretación de Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís.



Luego, durante el espectáculo que animaron Thalía siempre estaba demasiado encartonada, Laura Pausini exaltada y quizás lo más auténticos y que mejor comunicaban eran Anitta, la brasileña y Luis Fonsi.



La noche fue muy plana. ¡Salvo Angela, que salvó como un ángel!

Algunos premios Grammy Latinos

Personalidad del Año

Marco Antonio Solís.

Mejor Álbum del Año.

Motomami, Rosalía.

Producción del Año.

“Tocarte”, Jorge Drexler & C. Tangana.

Mejor Album de Merengue/Bachata.

Entre mar y palmeras, de Juan Luis Guerra.

Mejor Álbum de salsa.

Pa’ all’a voy, de Marc Anthony y Sergio George.

Mejor Album Pop.

Dharma, Sebastián Yatra.

Canción del Año.

“Tocarte”, Jorge Drexler & C. Tangana Mejor Nuevo Artista.

Angela Alvarez

Silvana Estrada

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi:

Christian Nodal por EP #1 Forajido

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional:

Christina Aguilera por Aguilera

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo:

Carlos Vives por Cumbiana II

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny con Un Verano Sin Ti

Mejor Canción Urbana

Titi Me Preguntó, Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Alternativa:

Motomami, de Rosalía.

Mejor Diseño de Empaque

Ferran Echegaray, Viktor Hammarberg, Rosalía, Daniel Sannwald & Pili Vila, art directors

Mejor Canción Regional Mexicana

Edgar Barrera, Matisse y Carin León por Como lo hice yo

Mejor Álbum de música clásica

Berta Rojas y Sebastián Henríquez por Legado

Mejor Arreglo

Fernando Velázquez y Jorge Drexler por El Plan Maestro

Mejor Álbum de Música Tejana:

Bobby Pulido por Para que baile mi pueblo

Mejor Álbum de Pop/Rock

Fito Páez por Los Años Salvajes

Mejor Álbum de Rock

El Mató a un Policía Motorizado por Unas vacaciones raras

Mejor Álbum Tropical Tradicional:

Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola por su Live in Marciac

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz:

Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés por Mirror Mirror

Mejor Canción de Pop/Rock

Carlos Vives y Fito Páez por Los Años Salvajes

Mejor Canción Alternativa

Jorge Drexler con El día que estrenaste el mundo.