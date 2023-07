En Santiago, una de las familias musicales ha sido la de los Vargas. Desde Negro Vargas, el padre, Carlos Vargas el tío, y luego Luichy Vargas, el cantautor, insisten en dejar un legado



“Mi papá Negro Vargas (que murió muy joven) me dejó en herencia la vena artística. Luego está Carlos Vargas, que le dicen ‘el guitarrista de la patria’ es mi tío, Alejandro Vargas Colita, uno de los músicos más capacitados del país que reside en Miami; Eddy Vargas., en fin una familia de artistas muy querida -con la gracia de Dios- aquí en Santiago. Y yo estoy celebrando 45 años en la música”, expresó Luichy, a elCaribe, durante la inauguración de la exposición del 75 aniversario de El Caribe en el Centro León.



“Pasé más de 20 años en Miami haciendo música y la mayoría de mi carrera y las cosas más importantes las pasé allí. Justo en Miami celebré los 45 años de música. Y me mantengo haciendo presentaciones cada tanto acá. Hace muy poco hice una en un lugar llamado Rancho Chito. Realmente es una bohemia con invitados de Luichy, mucha gente de gran calidad”, recordó.



La noticia



Es muy importante para Luichy Vargas que el próximo 2 de septiembre se presentará en Casa de Teatro, en la capital.



“Voy a estar celebrando mis 45 en ese sitio emblemático de Santo Domingo y del país. Y lo haré con invitados . Entre ellos mi tío, el maestro Carlos Vargas con un mini concierto. Estará un comediante, Pachuco. Una venezolana llamada Beatriz Basutiel, y otros artistas que se irán confirmando”, aseguró Luichy.



“Se trata de algo que estoy haciendo con mucho amor”, insistió el cantautor santiaguero. “A la vez estoy promocionando mi más reciente producción musical que se llama El Chofercito.



“Mira, es una bachata. Mas no una bachata convencional. De esa que se baila con el amargue. Lo que pasa es que yo soy una persona muy realista. Yo me he propuesto dejar un legado musical. Por ejemplo una canción por canción, no tiene sentido. Por eso me he propuesto dejar un mensaje final. De ese modo, El Chofercito es una historia de un chofercito cuya esposa se enamora. Y al final dice que eso no lleva a ningún lado, porque las clases no se suicidan, confórmate con los gusticos… Una forma graciosa pero también con un mensaje final. Entonces yo lo hago en bachata”, expresó.



La bohemia



“Yo vengo de la bohemia, de la canción protesta, de esas canciones de contenido social Entonces soy un cantautor que canta sus canciones y usa la bachata como pretexto”, recalcó Luichy. “Yo soy un trovador”, se autodefinió. “La mayoría de mi trabajo es así. Soy guitarrista y cantante”, y confesó que se formó como cantautor bajo la influencia de Danny Rivera. “Al principio de mi carrera la gente pensaba que estaba imitando a Danny. Uno, sin experiencia en la música, iba buscando formas. Comencé a cantar en el 80 en Teleantillas, todavía pareciéndome un poco a Danny, pero después escribí mis canciones y me fui olvidando un poco de eso”.

Las admiraciones y la realidad

Luichy Vargas no niega su admiración “por Pablo Milanés, Alberto Cortés, esa oleada de artistas españoles, como Danny Daniel, que es mi amigo y he organizado eventos para él en Miami”.



“Pero, a Danny Rivera no quisiera tratarlo, quiero mantener el dulcito por la admiración. Porque a veces uno idealiza a los artistas de una manera que en realidad no son”, sentenció.