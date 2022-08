Email it

El taller Accionar en cine, que será ofrecido por el destacado actor dominicano Luis Del Valle, pretende enseñar cómo actuar en una escena.



Luis Del Valle dijo a elCaribe que el taller “Accionar en cine” será ofrecido durante los días 8, 9, 10 y 11 de agosto, de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche en The Studio y especificó que las clases serán presenciales y que la capacidad es limitada. El taller se impartirá durante 12 horas repartidas en cuatro sesiones de 3 horas.



“Se trata de un entrenamiento actoral sobre el trabajo de análisis activo de una escena y de cómo favorecer la cámara”, explicó el conocido actor.



Del Valle, formado en el Instituto de Cine de Madrid y con 20 años de experiencia en la industria, ha puesto como objetivos del taller, “jugar con el texto, el subtexto, el contexto y las acciones que plantea una escena”.



“Será lo que llamamos una búsqueda activa de la acción y reacción del personaje en su aquí y ahora”, manifestó.



Del Valle les propondrá a los asistentes al taller “trabajar la puesta en escena frente a la cámara. También nos proponemos explorar las claves del formato selftape”, explicó.



Dentro del contenido del taller está previsto jugar con acciones físicas y trabajar con escenas de cine.

El taller está dirigido a actores con cierta formación y experiencia. O de lo contrario a aquellos que han participado en el taller “Reglas para preparar una escena”, que también es ofrecido por el facilitador asiduamente, y en el cual el tope de matrícula es de 12 personas.



Del Valle tiene a su habe, obras como “Exterminate all the brutes”; de HBO, o en películas y series españolas como “Vis a Vis” (de Netflix), La que se avecina, entre otros largometrajes criollos.



Nominado por el Madrid International Film Festival 2017 como mejor actor de reparto en una película extranjera, por su personaje Comandante Martínez con la película dominicana Ovni, Del Valle es valorado como uno de los actores más convincentes del país.