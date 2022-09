Email it

El cantautor Manuel Medrano se presentará este próximo sábado 17 y domingo 18 de septiembre en Santo Domingo y Santiago, pero antes, tuvo un encuentro cercano con la prensa desde el antrio de Downtown Center donde habló de las razones por las que vuelve a República Dominicana a traer su música.

“Es muy emocionante poder conectar con la gente que vibra con mi música y volver a un país tan querido como República Dominicana que me ha recibido ya en diferentes oportunidades y esta vez a traerles un show que soñaba traerles desde hace tanto tiempo”, comentó el artista desde la plaza comercial.

El artista señaló que se siente muy afortunado de poder regresar a la isla para traer su “Eterno Tour”.

Señaló que honestamente viene porque es uno de los países que lo invita, pero destacó que en los últimos años ha analizado la razón por la cual los dominicanos consumen su música.

“Me considero muy afortunado de tener esta oportunidad, también es algo que he analizado desde hace algunos años. ¿Por qué República Dominicana me invita a conciertos? Si es un país con tantos talentos acá, si es un país tan tropical y yo hago una música romántica. Yo llegué a la conclusión de que son muy románticos, entonces creo que estamos conectados desde la raíz que es el corazón y honestamente me siento muy feliz de tener esta gran oportunidad de haber venido en repetidas ovaciones a República y espero poder seguir haciéndolo”, señaló.

Manuel Medrano se presentará este próximo sábado 17 en el pabellón de Voleibol del Centro Olímpico y el domingo 18 se encontrará con su público en Santiago en el Parque Central Santiago. Las boletas están a la venta en tuboleta.com (para Santiago) y en Uepatickets.com para Santo Domingo.