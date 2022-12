Los primeros pasos los dió en Santo Domingo, bajo el ojo avisor de su padre Massimo Borghetti. Ahora Max es un productor, compositor y músico que comienza a triunfar internacionalmente.



Cuando uno visitaba su casa, invitado por su padre, el actor y gastrónomo, pero sobre todo amigo, Massimo Borghetti y su mamá, la chef María, uno podía disfrutar -entonces- de las primeras obras de Max. Talento y garras había, solo faltaba tiempo y suerte. Y eso ha llegado.



Este 2022 Max Borghetti, además de lanzar su álbum debut con el apoyo del artista de ‘’Fuera de Mercado’’ Danny Ocean, logró llegar a la posición #36 en los charts de iTunes en Italia y #11 en Argentina además de estar alcanzando aproximadamente los 2 millones de reproducciones en Spotify.



Pero además ha estado involucrado en una serie de proyectos y logros, como alzarse con el 2do. lugar en el remix contest oficial para la canción ‘’Lightswitch’’del artista Charlie Puth con Atlantic Records / Warner Music Group.



Max ha sido uno de los productores que ha trabajado para CNCO en su último álbum “XOXO’’.

Ha tenido colaboraciones musicales con compatriotas como Carlos Moore y Remil con canciones como “Yo no te perdí’’ parte del álbum ‘’El comienzo‘’.



Uno de los logros más importantes ha sido la oportunidad de trabajar para Walt Disney España, para la miniserie de televisión ‘’La última’’, protagonizada por la cantautora española Aitana, que en 2021 fue la artista española más escuchada en Spotify acumulando más de 400 millones de reproducciones globales.



Max se encargó como tecladista en el score de la serie y pianista en las versiones acústicas del disco de la banda sonora de la serie distribuida por Hollywood Records / Universal Music (UMG).



Un logro importantísimo ha sido trabajar con compositores y músicos como Andrés Torres y Mauricio Rengifo productores de canciones como ‘’Despacito’’ de Luis Fonsi, Justin Bieber y Daddy Yankee, con lo cual ha ganado en más visibilidad dentro de la selva tupida de la industria musical de hoy.



Max Borghetti narró a elCaribe que la serie “La última”, desde inicios de diciembre, ha escalado las posiciones en la plataforma de Disney Plus y Star Plus en diferentes países latinoamericanos dígase en República Dominicana, Chile, Perú o El Salvador y teniendo el primer lugar en las posiciones de iTunes y Spotify en España con su banda sonora.



Borghetti también ha trabajado para otra series y películas de diversas plataformas de streaming como: “Luis Miguel: la serie’’ (Netflix/MGM), ‘’La casa de las flores’’, “Selena: la serie’’ (Netflix), la versión mexicana de “La boda de mi mejor amigo’’ (Sony Pictures), ‘’El secreto de Selena’’ (Telemundo Internacional), “Maradona: sueño bendito’’ (Amazon Prime Video).



“La última’’ está disponible en República Dominicana a través de la plataforma de streaming Disney Plus y Star Plus Latinoamérica bajo suscripción.



Para Max este ha sido un año extraordionario, que lo ha colocado en una plataforma de mayor envergadura.



Confiado en su talento y en su persistencia, Max Borghetti es un talento domínico-italiano que triunfa ya en la escena internacional.

Influencias y colaboraciones actuales

En las creaciones de Max Borghetti se pueden sentir las influencias de sonidos y colores que vienen del pop de Europa, que le han permeado su cultura musical desde los tiempos en que producía con su papá Massimo Borghetti el programa Canta Italia en la Súper 7.

Con Carlos Moore y Remil, Max Borghetti lanzó la colaboración “Yo no te perdí”, hace apenas dos meses.

Hace tres semanas lanzó en colaboración con FRNDS, el tema Amarte, escrito con Edoardo Noferi, Leandro Gómez, Matías Sebastián Santucho y Valerio Cocci.