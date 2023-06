Este jueves en Casa de Teatro en el SD Jazz Festival, y viernes extra

Manerra es un oasis situado en medio del Desierto del Dembow. Su agua son sus canciones, sus palmeras sus referentes. Su evolución es impetuosa y sostenida. Piensa cada paso que da. Que la pasión es combustible, pero el talento es el sustento.



Este jueves se presenta oficialmente en el XXIII Santo Domingo Jazz Festival en Casa de Teatro, a las 9:00 pm. Y el viernes en segunda función.



Ya está siendo conocido y cuando le anuncian en un concierto en el Teatro Nacional o el Palacio de los Deportes la gente aplaude y hasta le ovaciona. ¿Cuál es su levadura?

Creo que se trata de algo que va mucho más allá de mí… Más allá de mis capacidades o limitaciones. Hay un verso bíblico que dice ¨Bástate mi gracia porque mi poder ( dice Dios ) se perfecciona en tu debilidad” y yo creo que eso es lo que pasa en esos momentos. Justo antes de salir al escenario siento mucho temor, me sudan las manos, se me olvidan las letras, quisiera salir corriendo a mi casa… Pero tan pronto empieza la música todo se va normalizando y poco a poco voy encontrando la calma. En resumidas cuentas, pongo a Dios en primer lugar, le entrego mis capacidades, mis limitaciones y me aferro a su Gracia. Me muestro tal cual soy, sin posturas eso es lo que he hecho desde el primer día.



Poco a poco está labrando su propio estilo. ¿Qué piensa Ud. que es lo que más debe mejorar?

Creo que todos los días aprendemos algo nuevo. Desde el proceso creativo hasta la puesta en escena… Es un proceso interesante, es la evolución de la carrera y el artista. Me gusta recibir consejos, escuchar a la gente que quiere lo mejor para mí. Intento mejorar cada puesta en escena, perfeccionar mis arreglos y composiciones. Hay un montón de cosas que mejorar, como mi miedo escénico y mi timidez… ¡Y ahí vamos poquito a poco!



Esta semana tiene jueves y viernes en Casa de Teatro. ¿Algo nuevo? ¿O solo la lucha por la sobrevivencia?

¡Ja, ja, ja, ja, ja¡La lucha por la sobrevivencia! ¡Me gustó eso! Estos conciertos son muy especiales porque justo celebramos un año de nuestro primer concierto abierto al público. Y ver todo lo que ha pasado desde entonces nos llena de mucha emoción y agradecimiento. Ahí vamos a cantar gran parte de nuestro repertorio y vamos a presentar nuestro más reciente disco “En la Sombrita”. Tenemos invitados especiales y una producción que hemos hecho con todo el corazón y deseamos que la disfruten mucho.