La película original, basada en hechos reales, estremeció las salas de cine en 1973 y se convirtió en un clásico

El Exorcista: Creyente es la película que ha llegado a las pantallas grandes este 6 de octubre de la mano de la distribuidora Universal Pictures, que compró el derecho en 400 millones de dólares.



Es como si a los restos de un dinosaurio se le hubiese extraído el ADN y se hubiese revivido en un laboratorio.



Esta película (The Exorcist: Believer), dirigida por David Gordon, tendrá dos secuelas más, según fueron previstas en julio del 2021, como continuadoras de una de las películas de horror más importantes de la historia. La primera de estas secuelas, The Exorcist: Deceiver, se estrenará en los cines el 18 de abril de 2025, ya que se ha visto afectada por la huelga de guionistas que seguía vigente hasta hace pocos días.



La original



La película El exorcista, la original, llegó a las pantallas grandes en tiempos en que no existía el Dolby Stereo (una técnica que solo comenzaría a usarse dos años después de su estreno, en el filme Lisztomanía (1975) ni muchas otras tecnologías actuales que han permitido la digitalización de los procesos con resultados impactantes. Aunque, no lo dudemos, esa textura del celuloide es para muchos de aquella etapa algo insuperable.



En 1971, William Peter Blatty publicó la novela The Exorcist y él mismo adaptó el guión cinematográfico, lo cual le valió un Oscar en 1974. Así, el filme El exorcista (1973), dirigido por William Friedkin, tuvo 10 nominaciones, y obtuvo solo dos estatuillas. Su presupuesto había sido de 12 millones de dólares y recaudó un total de más de 441 millones de dólares en todo el mundo. Hoy es una película de culto. Nunca antes el terror había significado tanto en la pantalla grande ni había logrado tanto erizamiento colectivo.



De hecho, al momento de su concepción, El exorcista era una película que parecía imposible de realizarse debido a los efectos especiales que incluía (levitación, posesión, cabeza giratoria) debido a que la técnica de entonces era muy precaria para conseguir la efectividad necesaria. ¡Y se logró!



La sinopsis



Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Victor Fielding (ganador del Tony y nominado a los Premios de la Academia, Leslie Odom Jr.; Una noche en Miami y Hamilton) ha criado a su hija Angela (Lidya Jewett; Chicas buenas) por su cuenta.



Cuando Angela y su amiga Katherine (la debutante Olivia O’Neill) desaparecen en el bosque y regresan después de tres días sin ningún recuerdo de lo que les ocurrió, se desencadena una serie de eventos que obligarán a Victor a enfrentarse a lo peor del mal. Así que aterrorizado y desesperado, buscará a la única persona que ha presenciado algo similar antes: Chris MacNeil.



Por primera vez desde la película de 1973, la ganadora de los Premios de la Academia Ellen Burstyn retoma su icónico papel como Chris MacNeil, una actriz que ha quedado marcada por siempre con lo que le sucedió a su hija Regan hace cinco décadas.



La película



Según se ha dicho la película pretende ser parte de la franquicia de la novela original y como secuela del filme original.



Si en la película original no se realizó pre-estreno, sino que se llevó a las salas de cine sin mucha bulla, temerosos sus productores de una reacción inversa; esta vez los distribuidores determinaron cambiar la fecha original, prevista para el 13 de octubre, determinaron adelantarla para ayer 6 de octubre, debido al temor del ruido en el sistema, que pueda ocasionar el filme de Taylor Swift que sale ese mismo 16.



Una nota de interés de esta película es que debido a la considerable edad de la protagonista Ellen Burstyn, quien también protagonizó la original en 1973, y la epidemia del Covid, se determinó rodar todas las escenas suyas para asegurar que su papel estuviese completo.



Otra nota de interés: la actriz Lynda Blair, quien en El Exorcista fue la niña poseída, hoy cuenta con 64 años. Y puede que aparezca en algún momento de la saga.

La historia verídica de The Exorcist

El hecho fue un supuesto exorcismo ocurrido en 1949, del que informó The Washington Post. En el caso real, la persona supuestamente poseída era un niño de catorce años que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual se le practicaron varios exorcismos en un lapso de tres meses. Tiempo después se revelaría que se trataba de Ronald Edwin Hunkeler, un joven de gran talento que posteriormente fue ingeniero en la NASA y realizó aportes esenciales para el éxito de la misión Apolo 11 que aterrizó en la Luna: a él se deben los paneles anticalentamiento que recubrían la nave para evitar su desintegración durante el proceso de reintroducción en la atmósfera. Murió de un derrame el 10 de mayo de 2020.

400 millones

Recaudó la original en todo el mundo. Su presupuesto fue de 12 millones. Se desconoce el presupuesto de la actual.

Extraño

Poco antes de morir Ronald, se presentó en la casa, sin ser llamado, un cura católico que le administró los últimos sacramentos.