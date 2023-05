El merengue tuvo una jornada de reafirmación en Colombia, donde tomaron parte veteranos líderes del género musical dominicano y una joven cantante de merengues.



¿Recuerdan aquella película de Woody Allen estrenada en el 2008 en el Festival de Cannes: “Vicky Cristina Barcelona? No sé por qué extraña razón me vino a la mente al titular este texto: Merengue, Bogotá, Steffany Constanza.



El pasado 5 de mayo en el Gran Salón de Corferias tuvo lugar el espectáculo “¡Viva el merengue!”, no organizado por el Ministerio de Cultura de República Dominicana como se podría suponer, sino por un productor local.



El fiestón, producido por Ricardo Leyva, contó en escena con Los Hermanos Rosario, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Bonny Cepeda, Wilfrido Vargas, Rikarena, Omar Enrique, y como invitada Stephanny Constanza.

El evento fue, sin que se diga, un espectáculo que promovió la cultura dominicana, el destino turístico dominicano y las buena vibras de este país.



Medios y debut



Todos los incluidos en el cartel oficial eran archiconocidos de Colombia, uno de los países donde con más fuerza está vigente el género musical dominicano.



El hecho de contar con una alineación de cuartos bates todos, era un reto para la juvenil Steffany Constanza.



Representar lo más joven del género en República Dominicana, a partir de su potencial, es muy halagüeño. Canta excelentemente, su dominio de la voz, la conciencia de su registro, su movimiento en escena y su belleza natural, hacen un compendio de seguro éxito, como lo tuvo en Bogotá, según informó a quien suscribe la antioqueña Carmen Alicia Restrepo, presente en el espectáculo. Que no todo el espacio puede ser para el mal gusto. Deben existir también para las buenas propuestas y nuevos artistas que devuelvan la esperanza.

Las propuestas de Steffany Constanza

Ha sido sometida a un proceso de fermentación y maduración (como los buenos vinos) en las “bodegas” de Luis Medrano. Asume cualquier género. Pero lo que más defiende son el merengue y la bachata. Que digan, El traidor, Bembé y ahora Hola, mi amor, son sus temas más recientes. En Colombia tuvo una excelente exposición en medios de difusión televisivos y radiales.