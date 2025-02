La popular actriz española debuta con “Rita” como directora, filme que forma parte del FCGSD 2025

Leve como una gacela nívea, detrás de unas gafas grandes que desean robarle el rostro, llega Paz llena de paz, enfundada en un conjunto de pantalón y camisa de algodón albino. La actriz y cineasta debuta con Rita, su ópera prima (donde hace de Mari, la mamá de Rita) como directora.



¿Por qué se decidió a hacer una historia sobre violencia familiar en una película de época, o es basada en hechos reales?

Cuando me planteé el desarrollo de esta historia, podría haberla enmarcado perfectamente en los tiempos actuales. La violencia de género está muy vigente y muy presente. Yo no he sido niña en la época actual. Lo fui hace 40 o 45 años. Entonces a mí me era mucho más sencillo y orgánico escribir sobre algo que realmente yo he vivido. Una infancia que realmente he tenido. En ese sentido, la historia de violencia no es la historia pero sí donde enmarco a los personajes. En esa Sevilla de los 80, un verano, con esa costumbre. Entonces esa parte de nostalgia, de memoria, de volver al pasado, que para mí fue muy catársico y muy bonito: volver a mis recuerdos de infancia de ese verano del 84.



Ud. hace de Mari.

Hago de Mari, la mamá de Rita, pero Rita es mi alter ego. Escribí esta historia basándome en mis propios recuerdos, en mi infancia, mi barrio, mis costumbres.



Dijo El País que Ud es fuerte, tierna y áspera y su película también. ¿Qué tipo de personajes prefiere?

Para mí no hay un modelo de personaje que yo diga sólo quiero hacer estos personajes… A mí me tiene que remover. Y las historias que me remueven, que me llegan, ya sea por lo que les pasa o por cómo les pasa, lo que sea, son los que al final me tocan. Creo que cine tiene que tocarte de alguna manera. Las historias te tienen que llegar y tienes que conectar con ellos de una manera profunda.



¿Y ha rechazado muchos guiones?

Muchísimos. Desde luego, más de los que he aceptado.



¿Hay alguno que haya tenido tanto éxito del cual se haya arrepentido haberlo rechazado?

También, también…



¿Me menciona uno?

Noooo, porque quedo fatal. Porque lo ha hecho una compañera maravillosa. Antes me lo ofrecieron a mí y yo lo rechacé.



¿Por qué el deseo de dirigir películas, tras tanto éxito como actriz?

Para mí es una consecuencia lógica de tantos años delante de la cámara. Yo siempre en mi cabeza he tenido ese deseo. Yo me decía, “¡Ay, que me gustaría a mí estar en el lugar del director!” Y siempre estaba de alguna manera muy presente en el set. Soy de esas actrices que prefieren quedarse en el set en sus momentos de espera, a irse a un camerino. A no ser que haga mucho frío o mucho calor. He sido siempre una persona que me gusta aprender. Ver cómo el equipo se enfrenta a los problemas y los resuelven a contrarreloj. Toda esa adrenalina y esa energía siempre me fascinan.



Ud trabajó con muchos directores Médem, Almodóvar, Santiago Segura, Manuel Gómez Pereira y otros. ¿Cuál director le ha aportado más a Ud. como actriz y del cual ahora Ud. dirigiendo ha tomado nota?

Es que yo he tomado nota de todos. Todos me han aportado. Con todos he aprendido. He aprendido hasta lo que no hay que hacer. ¡Que es lo más importante! Y de ahí he tirado yo, ¿no? Qué es lo que yo no haría nunca en un set con mis compañeros, siendo directora. Eso sí lo he aprendido, porque me ha tocado vivir situaciones no tan agradables. Digamos que más que aprender algo concreto de cada uno, porque de todos se aprende, he crecido como actriz y estoy segura que todos me han aportado para ahora yo poder dirigir y sobre todo he aprendido lo que no hay que hacer.



¿Y de los actores? Los hay que son celosos y ponen zancadillas.

Yo no he tenido experiencia con compañero alguno.Hay gente que afronta su día a día en el trabajo de una manera pero no he tenido nada especial, problemático. No. He tenido muy buenos compañeros y con todos tengo una relación estupenda.



Hay muchos artistas que han tenido que estudiar otra profesión y al final han nacido y serán artistas.

A mí me pasó también. Tuve que estudiar dos años de periodismo. Lo hice porque mis padres querían que estudiara una profesión normal. Ser actriz estaba visto como algo muy inseguro, una profesión rara, que depende de la suerte de muchas cosas.



¿Cantar se le da? ¿Qué tal una peli musical?

Me encantaría, me encantan los musicales. Hice un musical El otro lado de la cama. Soy una actriz que puedo cantar y bailar.



Tengo entendido que vive parte del año en República Dominicana.

Tanto yo como mi familia somos unos enamorados de República Dominicana. Pasamos muchísimo tiempo del año aquí. Nos encanta todo. Tiene las playas más bonitas del mundo. He tenido la oportunidad de viajar mucho y de conocer, y lo que hay aquí es espectacular. La vegetación, la montaña, la gente, la comida, todo, todo, todo. ¡La amabilidad, que te reciben con los brazos abiertos, te abren las puertas de su casa con un amor!



¿Cómo es el próximo proyecto?

El próximo guión que he escrito, no sé si lo dirigiré, y que he terminado hace nada, es una historia dominicana para rodar aquí con actores y equipo dominicano, en escenarios dominicanos.

