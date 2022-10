El pianista dominicano, que además es compositor, y que lo mismo asume el jazz que la música sinfónica, se presenta este sábado 29 de octubre en el Teatro Nacional Eduardo Brito.



La Sala Carlos Piantini recibirá una vez más a Michel Camilo, quien anda de gira y a los 68 años expone una energía juvenil permanente frente a las teclas y una madurez profunda y absoluta.



El músico conocido universalmente, que a los 16 años era ya miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, estudió el instrumento durante 13 años en el Conservatorio Nacional de Música. Desde entonces su presencia en la escena musical dominicana no se ha dejado de sentir, aunque desde hace años reside en Estados Unidos.



El pasado 27 de enero en una entrevista exclusiva con quien firma esta nota, declaró: “Es verdad que tengo cuatro doctorados Honoris Causa, no obstante practico el piano y estudio por varias horas todos los días. Creo que esto es clave para mantenerme ‘activo y presente’ en mi creatividad”.



Con 25 álbumes musicales en su haber (según la camarada Wikipedia), Michel Camilo recordó en esa entrevista que en la Orquesta Sinfónica Nacional, cuando comenzó “el recibimiento fue maravilloso. El maestro Manuel Simó (que era mi profesor de composición) me nombró como percusionista en la OSN, en un momento preciso de mi vida porque me estaba decidiendo entre las carreras de música y medicina; y al darme ese ‘empujoncito’, ¡básicamente me cambió el destino! Luego cuando más adelante vino el maestro Carlos Piantini, él también me brindó todo su apoyo, hasta invitándome en varias ocasiones a actuar como Solista Invitado de la OSN. En cuanto al primer concierto, no me recuerdo del repertorio, pero lo que sí marcó mi vida fue el festival de inauguración del Teatro Nacional, donde se tocó repertorio desde Beethoven hasta Stravinsky y Ginastera, también la OSN fue reforzada por músicos norteamericanos y uno de ellos al oírme tocar jazz (en una pausa de ensayo) me invitó a visitar Nueva York y ahí se plantó la semilla de seguir mis estudios de postgrado y de desarrollarme en la gran urbe”.



Desde entonces ha llovido. Pero este sábado vuelve a cosechar los aplausos de su pueblo que lo ama.