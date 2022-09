El humorista español adoptó a un dominicano y volvió República Dominicana su segunda madre patria

El humorista español, Miguel Lago, se sumó a la lista de los hijos extranjeros adoptados por la República Dominicana, no es que viva aquí o ya haya adquirido la nacionalidad, pero el vínculo que guarda con alguien que sí nació aquí, hace que este país sea su segunda madre patria.



El pasado 27 de agosto volvió a presentar su show de humor en el escenario 360, en Galería, y durante una entrevista ofrecida al programa Famosos Inside reveló que a pesar de que prácticamente vino a trabajar “los motivos profesionales son totalmente secundarios” y que su razón principal es su pequeño Robinson, un niño dominicano que adoptó junto a su esposa.



“Yo estoy aquí porque hemos adoptado a un niño dominicano, a nuestro pequeño Robinson. Es un niño maravilloso, un regalo de Dios. Nosotros nos ofrecimos para adoptar e hicimos match como en estas aplicaciones, entonces el archivo del Conani me lo asignó”.



Agregó que con Robinson empezó todo y sin él no estaría aquí. “Es huérfano, ´solito en el mundo´ como él dice, y que ahora ya tiene una familia que ha venido a multiplicar el amor de casa. A confirmar el amor infinito que tengo por este país”.



Miguel Lago tiene incontables tatuajes en su cuerpo, que se ocultan en sus shows porque siempre va de traje. Su último tatuaje es la silueta de la isla con un corazón ubicado en la parte donde se encuentra el municipio de Jimaní, lugar donde nació Robinson. “Ese es el significado de este garabato que me he hecho esta mañana, mira, ya llevo la isla en el corazón, pues ahora también la llevo en la piel”.



Sobre el país dijo que “la isla engancha” y le encantaría vivir aquí en un futuro, pero mientras tanto lo van a ver mucho aquí en la isla. “Voy a venir a actuar muy a menudo y voy a durar largas temporadas en esta, que humildemente la considero mi casa, porque si mi hijo es dominicano, por extensión yo también lo soy, es algo que me he inventado yo”.



Lo difícil de hacer humor hoy en día



Miguel Lago tiene 13 años consecutivos haciendo teatro en La Gran Vía Madrileña e identifica que lo difícil de hacer humor en estos tiempos es tener que lidiar con “la denominada generación de cristal”.

“Estamos en un momento en el que está dictando la agenda. En España, los que nos expresamos así nos llaman “Polla Viejas”. Esa es la palabra que nos define porque no estamos a esa cosa moderna que enarbolan una bandera de libertad que no es tal porque son muy conservadores”.



Ante esa sensibilidad señala que”las bromas son bromas, no son ni cuchillos ni bombas, no matan, las bromas hacen reír, nada más…esta generación de cristal quiere que bailes a su son y que hagas las bromas en la dirección que ellos quieren. Por eso digo que confunden, son muy progresistas y son de gran libertad y no, son más conservadores que mi abuelo”.



Su estilo



A pesar de que al principio de la entrevista dijo en broma ser “muy macarra”, por sus tatuajes, que quiere decir vulgar y de mal gusto, la verdad es que Miguel siempre va vestido elegante a sus shows. Tiene 80 trajes en su armario para ser exactos y cada uno de ellos guarda un valor sentimental.



“No me deshago de ninguno. Desde que empecé a usarlos no me deshago de ellos. No me gusta deshacerme de ellos porque forman parte de mí, de mi historia, como artista, los voy guardando. También tengo 100 pares de gafas de sol, cada loco con su tema. En cambio tengo tres pares de zapatos”.



Los usa por temporadas, unos son de colores llamativos y otros clásicos y tradicionales. Los tiene todos en un armario en el garaje. Los conserva enfundados y utiliza alrededor de 20 por temporadas. “Son para el museo el día de mañana”, dijo en forma de broma.

Otra Pasión

Aparte del humor, la música es su pasión, sobre todo la de Elton John. “Me gusta cantar. Hice mis pinitos intentando aprender a tocar el piano pero no me ha dado Dios ese talento. Lo otro es Elton John, me vuelve loco, yo creo que soy probablemente el fan más grande de Elton John, por eso te he dicho que tengo 100 pares de gafas. Yo me llevo tatuado hasta el cohete de Elton John y letras de versos de canciones”.