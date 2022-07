Sagaz, segura de sí misma, atrevida, auténtica y emprendedora, así es Marielys Nina Alvarado, mejor conocida como Mimi Alvarado, una dominicana que conquistó la televisión en Argentina.



Su llegada a las pantallas del país sudamericano se dio en 2013, a través de un reality que se llamaba Showmatch, el cual era conducido por Marcelo Tineli, a quien reconoce como la primera persona que le abrió las puertas en el medio y agradece por ello.



En una entrevista ofrecida al programa Famosos Inside, la comunicadora habló sobre el recibimiento que le dio el público argentino y el reto de mantenerse activa, señalando que a la televisión “es muy fácil entrar pero es muy difícil mantenerse y yo me mantuve durante todo este tiempo”.



“Yo tuve la suerte de que entré y que Argentina me aceptó y es muy complicado que acepten a un extranjero en otro país, fue complicado, pero me siento muy querida” señaló durante la entrevista.



Agregó que a pesar de que empezó como un juego por el reality, entró por la puerta grande, gracias a Tineli, quien es además primo de su pareja, el percusionista Luciano Giugno, conocido como “El Tirri”.



Después de su faceta en el reality, fue contratada por otra productora, llamada Mandarina Televisión, “ahí fue que yo me formé como periodista, en un programa que se llamaba Confrontando, donde hacíamos debates de todo tipo de temas. También estoy muy agradecida”.



La ventaja de ser auténtica



Para ella, la aceptación que recibió del público se debe a una sola cosa: la autenticidad y franqueza que le caracterizan. Eso también pudo haber sido el motivo de no gustarle a todo el mundo, “uno tiene personas que te odian entre comillas, te odian por las redes sociales pero te ven en persona y quieren una foto”.



“Eso es lo que uno tiene, la esencia, y ya me pasaba acá. Yo no sé si es que lo tengo en los genes por mi padre, eso de ser auténtica. Nunca tuve caretas. Yo soy yo donde quiera que vaya, y eso le gustó mucho porque vieron que era una persona genuina”.



Durante la conversación reveló que en septiembre tiene previsto volver para evaluar algunas propuestas de trabajo y culminó señalando que la televisión argentina la quiso “y hoy que no estoy me extraña. Me lo hacen saber todo el tiempo”.

Línea de aceites de rosa de mosqueta

Junto a su hermana Massiel Nina, conocida en el país frente a una de las líneas de productos de maquillajes más importantes del país, Nina Make Up, Beauty Space, lanzará su propia línea de aceite de Rosa de Mosqueta. “Estamos haciendo lo que nos gusta que es lo importante. Ojalá todos puedan tener la oportunidad, porque uno lo disfruta, aunque también hay momentos de bajones, yo he tenido los míos”, comentó acerca de toda su familia.