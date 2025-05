El esplendoroso espectáculo “Molina & Veitía: Música en Movimiento” subirá a escena este 31 de mayo a las 8:30, de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.



Se trata de una producción que reunirá a la Orquesta Sinfónica Nacional, con una imponente coreografía y la participación de las principales compañías profesionales de danza del país, y efectos tecnológicos, según explicaron en una rueda de prensa.



“Molina & Veitía: Música en Movimiento” es una producción del Teatro Nacional Eduardo Brito, para la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina. Para Carlos Veitía será un homenaje sobre las tablas a la esencia de la dominicanidad..



“Estar en contacto con nuestra esencia en su máxima expresión nos permite valorarnos y reconocer nuestra idiosincrasia, con sus defectos y virtudes”, destacó, mientras agradeció al maestro Molina por su maravillosa música al legado y centenario de su padre, Don Papa Molina, y a los bailarines y artistas que le acompañan en este gran proyecto.



De igual manera, expresó su agradecimiento al Grupo S.I.D, a nombre de sus empresas Induveca y Mercasid patrocinador oficial de este espectáculo, así como Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia y auspiciador y el Banco Popular por su colaboración especial.



En ese mismo orden, destacó la presencia de Marinella Sallent, directora general de Bellas Artes, y de los coreógrafos Stephanie Bauger, Pablo Pérez y Sander Robert. Allí Veitía estrenará su nueva creación Macho Blusa, inspirado en el cuento de Jeannette Miller, coreografiado a la música Cuarteto Caribeño, y composición del maestro Molina.



Molina por su parte expresó visiblemente emocionado que “Música en Movimiento” es una celebración muy significativa para él, no sólo porque coincide con la celebración del centenario de su padre, sino también por el honor de que su pieza “3 Imágenes Folclóricas”, galardonada con el Premio Nacional de Música, sea interpretada en esta producción. “Para mí este reconocimiento es un tributo a su legado musical y al mío propio, forjado en un hogar donde la música y la danza siempre fueron una expresión esencial de nuestro día a día. Me llena de orgullo y gratitud saber que un maestro y amigo como lo es Carlos Veitía, junto a otros talentosos coreógrafos dan vida a nuestra música, convirtiendo estas obras en una experiencia emocional para todos. Este momento me halaga profundamente y reafirma mi conexión con mis raíces”, reiteró Molina.

Molina & Veitía: Música en movimiento

Participan el Ballet Nacional Dominicano y el Ballet Concierto Dominicano; con la bailarina Lya Gómez y el regreso a escena de Lourdes Ramírez (Yuyu). Escenografía, de Yeimi Díaz y Carlos Ortega, vestuario de Adolfina Lluberes y Renata Cruz. Coreógrafías de Stephanie Bauger, Pablo Pérez y Sander Robert, junto a Carlos Veitia en la puesta en escena de un repertorio inspirado en las composiciones de Papa Molina y José Antonio Molina.