Grease, la película que reafirmó a John Travolta como un paradigma de la juventud de fines de los 70, llega al escenario principal del país en una producción de teatro musical, de la mano de Amaury Sánchez y Javier Grullón.



Cuando el 8 de agosto del 2022 Olivia Newton-John perdió la batalla contra un cáncer, los hombres de la generación de los “boomers” perdían una de las novias eternas, de la cual se enamoraron cuando vieron Grease, la película musical comercializada como Vaselina.



Su amigo John Travolta, co-protagonista con ella de la película musical que aún hoy puede verse, lloró su pérdida.



Siempre se creyó que entre los dos había existido una relación amorosa. En aquella época no habían redes sociales y el chismoteo no era algo muy bien visto del todo.



Randal Kleiser, el director de la película Grease, pero también de La laguna azul (1980) o Colmillo blanco (1991), nos legó una historia romántica llena de ritmo, que enseguida se convirtió en una de las películas más vistas del año, más conocida en Latinoamérica como Vaselina.



Si bien era una película juvenil, no narraba una historia contemporánea, sino de 20 años antes, cuando en los 50 del pasado siglo los jóvenes eran conocidos como los “greasers”. Esto debido a la vaselina o gomina que llevaban puesta en sus cabellos.



Sociológicamente hablando remitía a una referencia -eso que hoy falta tanto en la generación más joven-, aquella que había salido de la infancia y de la Segunda Guerra Mundial.



El musical dominicano



La obra originalmente fue un musical antes que película y debutó en 1971 en el desaparecido Kingston Mines Theatre de Chicago.



Un año después dio el salto a Nueva York, donde se representó durante ocho años consecutivos. En su momento, llegó a encabezar la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel en la historia de Broadway. En la actualidad ocupa la decimosexta posición, según informan sus productores en una nota.



La primera vez que se puso el musical Grease en República Dominicana, era otra la generación que asumió los roles. Corría el año 1999 y la productora fue la inolvidable Nuryn Sanlley.



Un año después Amaury Sánchez hizo el primer musical de su vida: La novicia rebelde. Luego fue contratado para Victor Victoria y Western Side Story, producido por Carlos Veitía.



Ahora Amaury ha asumido la producción de Grease y se ha hecho acompañar de Javier Grullón. Libreto, música y letra son de Jim Jacobs y Warren Casey y traducción es una creación colectiva, realizada en el país. Tiene de interesante el hecho de que el grueso de sus actores y actrices -no tanto los protagónicos, aunque también varios de ellos- ni siquiera eran un piropo cuando la película fue un boom mundial, mucho menos cuando se estrenó el musical en Chicago.



La puesta en escena cuenta con una línea gráfica bien pop. El estreno será el 21 de septiembre.



Sinopsis



El filme narra la historia de amor entre el rebelde Danny Zuko (John Travolta) y la inocente Sandy Olsson (Olivia Newton-John). Ambos se conocen durante el verano y al despedirse ninguno de los dos piensa en que se vayan a ver de nuevo, pero se equivocan: cuando ella decide matricularse en el mismo instituto que su amiga Frenchy (Didi Conn) lo último que esperaba era convertirse en compañera de Danny, el colíder rebelde de los “T-Birds”.

Una nueva visita al mundo de Grease

Obra: Grease.

Lugar: Sala Carlos Piantini, Teatro

Nacional Eduardo Brito.

Fechas: 21, 22, 23 y 24 de septiembre 2023.

Hora: 8:30 p.m.

Producción: Amaury Sánchez y Javier Grullón.

Dirección musical: Amaury Sánchez.

Dirección técnica y escenográfica: Yeimi Díaz.

Dirección coreográfica: Pablo Pérez.

Dirección vocal: Paola González.

Actuaciones: Techy Fatule, Javier Grullón, Gabriela Gómez, Maria Castillo, Karla Fatule, Kenny Grullón, Juan Carlos Pichardo, JJ Sánchez, Juan Luis Espinal, Francesca Yarull, Sofía Reyes, María del Mar Fernández, Juan Manuel García.



Boletas: están a la venta en Uepatickets, CCN y Jumbo.



Precio de las entradas: Vip (Fila A a la N) RD$3,800; Platea (Fila P a la BB) RD$3,350; Balcón (Fila C a la P) RD$2,680 (Fila A a la Q) RD$2,680.