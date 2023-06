Email it

El cantautor dominicano encabeza la convocatoria para un evento teórico práctico sobre el oficio de la creación musical de la canción.



Detrás de cada canción hay una historia. El evento que tiene como origen una práctica desde hace años del propio Pavel Núñez, llega a un nivel superior con la organización de un encuentro didáctico y artístico con cantautores de diferentes países que tendrá lugar los días 29 y 30 de junio en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), donde existe una Facultad de Música vinculada a Berklee.



Así, “El oficio de hacer canciones” se convierte en un taller-concierto con el apoyo de varios amigos cantautores de Pavel, entre ellos por República Dominicana, los cantutores José Antonio Rodríguez y Carlos Luis, dos colaboradores cercanos de Pavel, y el mexicano Miguel Insunza, un amigo admirado por Pavel.



Entre los cantautores programados figura el colombiano Fernando Osorio, ganador de un Grammy Latino a la Mejor Canción Tropical (por La negra tiene tumbao, que interpretara Celia Cruz).



Con ellos también la cantautora mexicana Ale Zéguer y la neoyorquina Mari Solís. Así como el dominicano Samuel González.



Entre todos ellos ilustrarán el viejo oficio de hacer una canción.



Lo harán dirigido para el público en general, pero sobre todo para aquellos interesados en el proceso de creación.



Es un axioma: detrás de cada canción hay una historia de vida, hay sentimientos de por medio e inspiración. La autenticidad y la verdad artística son cosas que se sienten enseguida en una canción. Claro que también la técnica y la experiencia juegan un rol importante.

El oficio de hacer canciones

Fechas: 29 y 30 de junio

Hora: Paneles 9:00 am / Conciertos 8:30 pm

Lugar: Auditorio de la Unphu

Participan: Pavel Núñez, Mari Solís, Fernando Osorio, Samuel González, José Antonio Rodríguez, Ale Zéguer, Carlos Luis y Miguel Inzunza

Precios: Full pack válido por los dos díasRD$12,995 Incluye paneles +

conciertos // 29 y 30 de junio (P+C) RD$7,580, solo P RD$5,415 // C platea RD$3,250 // C Balcón RD$2,165