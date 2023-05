La película dominicana Perejil, de José María Cabral, acaba de ganar en Hungría el Papa International Historical Film Festival celebrado del 26 al 30 de abril en Budapest.



El filme dominicano ganó dos premios: Mejor película y mejor actriz, que recayó en Cyndie Lundy.



Pero como si eso fuera poco, el filme de José María Cabral ha ganado por encima de El rey de todo el mundo, del director español Carlos Saura, un prestigosísimo director español, fallecido el pasado 10 de febrero y a cuya filmografía se deben clásicos del cine como Cría cuervos, Carmen, Bodas de sangre o ¡Ay, Carmela!, entre otras.



También competían La araña negra (Suiza), de Markus Fischer, The Ballad of Piargy (Eslovaquia), de Ivan Trajkov, y Nothing beyond measure (Italia) de Alessandro Vantini.



Según el sitio web del premio el filme Amuka, del director Antonio Spano , Congo/Belgium ganó como Mejor documental; Real News, de Luka Popadic, Serbia como Mejor cortometraje de ficción y el británico In the Beginning, de Shaun Clark como mejor fikme animado.



En el acápite dedicado a los cortos documentales, el ganador fue Until Death, del húngaro Gergely Mózes.



El suizo Markus Fischer ganó el premio al Mejor director por su largometraje La araña negra.



El largo de ficción The Ballad of Piargy del eslovaco Ivan Trajkov, ganó el premio a la Mejor dirección de fotografía, realizada por Peter Bencsik.También su protagonista Attila Mokos se alzó con el premio al mejor actor y la actriz Jana Kvantikova se alzó con el premio de la popularidad.



De Hungría es el filme From Sissi´s Giraffe to the Biodom, del director Tibor Kocsis, obtuvo el Pápa Town Award.



El Mejor Filme Experimental fue el italiano Nothing beyon measure, de Alessandro Vantini.



El filme FWM.Symphony del austríaco Thomas Silvester Hörl, ganó Austria el Future Award del jurado de estudiantes. Y The house in the middle of the see, del inglés Marcel Ruizendaal, ganó el Best Inspirational Film.