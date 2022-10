Email it

La Semana Internacional de la Poesía, del 20 al 26 de octubre, es organizada por la Fundación Espacios Culturales de Mateo Morrison.



Mateo Morrison sigue teniendo el mismo entusiasmo de cuando creó el taller literario César Vallejo de la UASD.



Eran tiempos en que la poesía era escuchada, leída, amada. No ese género en extinción que es hoy, arrinconada a pequeños oasis. Por eso la necesidad urgente de la Semana Internacional de la Poesía, que si no nos salvará, al menos dará un poco de esperanza de que hay vida más allá del dembow.



Morrison informó que la Semana honrará la memoria de Salomé Ureña con foros dedicados a los centenarios del poemario Trilce, de César Vallejo y La tierra baldía de T.S. Elliot; así como a los de los poetas dominicanos Mariano Lebrón Saviñón y Antonio Fernández Spencer.



Entre los poetas invitados (unos virtuales y otros presenciales) estarán el mexicano Ernesto Lumbreras, el chileno Héctor Monsalve, la italiana Laura Pugno, la francesa Stéphane Chaumet y la argentina Romina Freschi, la venezolana Edda ARmasel peruano Oscar Limache, el nigeriano Fabián Ade Badejo y el español José Ramón Ripoll.



También el hondureño Rolando Kattan, el haitiano Samuel Gregoire, la uruguaya Silvia Goldman y la dominicana Soledad Alvarez.



La participación virtual que se realizará por Facebook Live, contará con poetas de Puerto Rico, India, China, Colombia y desde España Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y una de las principales voces de su país.



Durante el evento se realizarán encuentros, exposiciones, recitales y lecturas en colegios, liceos, escuelas y universidades y se visitará Santiago, Baní, Punta Cana y Puerto Plata.



Mateo Morrison explicó que el Día Nacional del Poeta, el 21 de octubre se depositará una ofrenda a Salomé Ureña en el Panteón de la Patria y en la Biblioteca Nacional, que lleva el nombre de su hijo Pedro Henríquez Ureña, se leerán sus poemas y se podrá admirar una exposición bibliográfica.



“Ese día a las 11:00 de la mañana comenzará La Hora de la Poesía de manera simultánea en los Colegios Calazans, Lux Mundi, Babeque secundaria, Follow Me School, Peces centro Montesori, Escuela Nueva, Santa Clara, las escuelas Club Mauricio Báez, Salomé Ureña del Distrito 15-02 y la del Distrito 15-04, el Liceo Estados Unidos de América, y e lHogar Doña Chucha. El acto de clausura será el 26 en el Monumento a Fray Antonio de Montesinos con un manifiesto de poetas.

Algunas actividades interesantes

Viernes 21, 8:00 de la noche Recital de poesía en la Cafetera del Conde.



Sábado 22, 10:30 am, Centro León, lectura de poemas e intercambio con poetas de Santiago



Domingo 23, 10:00 am, Baní, Centro Perelló: Lectura de poesmas y otras actividades.



Lunes 24, 6:00 de la tarde, Sociedad Cultural Renovación de Puerto Plata: recital poético.



Martes 25, 4:00 pm, Biblioteca Nacional, Acto de reconocimiento a José Rafael Lantigua, Editorial isla Negra y Librería Cuesta