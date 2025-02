El 1 de marzo la orquesta Hispaniola Filarmonic, fundada en 2019 y dirigida por José Miguel Taveras Auzón ofrecerá un concierto conceptual. Las boletas se venden en el propio Teatro Lope de Vega (2do piso, Novocentro) Tel. (809)3487873.



La presentación artística será conceptualizada para que los espectadores vivan una experiencia sensorial inmersiva diferente, al combinar música con calidez de velas. El concierto es producido por la Fundación Spectrum Culturae, creada para ampliar la oferta cultural en Santo Domingo.



Será una única presentación con un repertorio de melodías memorables de todos los tiempos, que incluye la “Oda a la Alegría” de Ludwig van Beethoven; el bolero “Bésame Mucho” de la mexicana Consuelo Velázquez, “La Primavera” de Antonio Vivaldi (perteneciente a Las Cuatro Estaciones); la “Danza Húngara No. 5” de Johannes Brahms.



Así mismo “Pirates of the Caribbean Theme”, de Klaus Badelt; el conocido tema de la película Titanic de James Cameron, “My Heart Will Go On”, compuesta por James Horner; “Gabriel’s Oboe” del maestro Ennio Morricone (del filme La Misión), y finalmente “La Lista de Schindler: Main Theme” de John Williams, entre otros.



El concierto, que va del azafrán al lirio en cuanto a épocas y estilos, será tocado por 26 músicos.

El escenario será más íntimo que de costumbre, -en un aforo de por sí íntimo de 175 butacas-, iluminado con cientos de velas.



La productora Gianni Paulino dijo que “la sensación que producen las velas encendidas será aprovechado para ofrecer una espectáculo musical cálido, emotivo, relajante y vivaz, conceptualizado para que los asistentes vivan una experiencia musical inspiradora dentro de un teatro”. En fin, el Teatro Lope de Vega se erige como un templo del buen gusto.